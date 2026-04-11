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Gol Caracol  / Selección que no clasificó al Mundial 2026 busca a su nuevo DT por Facebook

Selección que no clasificó al Mundial 2026 busca a su nuevo DT por Facebook

A través de las redes sociales, una selección nacional compartió la propuesta de trabajo para elegir a su nuevo entrenador con el objetivo de soñar con el Mundial de 2030.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Selección de Montserrat.
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