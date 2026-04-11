Selección que no clasificó al Mundial 2026 busca a su nuevo DT por Facebook

La selección de Montserrat volvió a ser noticia tras anunciar, de una manera poco habitual, la búsqueda de su nuevo director técnico. A través de su cuenta oficial de Facebook, la federación publicó un comunicado en español en el que abre la convocatoria para el cargo.

“La Federación de Fútbol de Montserrat invita a presentar solicitudes para el puesto de entrenador de la Selección Nacional Masculina”, señala el mensaje difundido en redes sociales. En el mismo texto, también se detalla que “los candidatos deberán cumplir con los requisitos establecidos y enviar su hoja de vida”, dejando claro que se trata de un proceso formal pese al canal utilizado.

La Selección de Montserrat y su oferta de trabajo en redes sociales. Selección de Montserrat.

El anuncio llega luego de una nueva eliminación en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026, en las que Montserrat no logró competir al nivel necesario para avanzar de fase. El combinado caribeño volvió a evidenciar sus limitaciones frente a selecciones con mayor estructura, quedando sin opciones en su grupo. En la segunda ronda del grupo D, perdió 3-1 con Panamá, 4-1 con Nicaragua, 3-0 con Guyana y cerró con una victoria 1-0 sobre Belice. Por ende, culminó en la cuarta posición con tres puntos, fuera de los dos primeras puesto que le permitían clasificar.



Actualmente, Montserrat se ubica en la posición 175 del ranking FIFA con 916.75 puntos, un reflejo de su realidad en el contexto internacional. Aun así, desde la federación consideran que este es un momento clave para replantear el proyecto deportivo.

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En el comunicado también se resalta que “el objetivo del cargo será liderar el desarrollo y rendimiento de la selección absoluta”, apuntando a un perfil que no solo trabaje en lo inmediato, sino que también aporte a largo plazo.