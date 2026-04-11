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Gol Caracol  / En Barcelona "creen que no necesitan de milagros" para remontarle a Atlético de Madrid, en Champions

En Barcelona "creen que no necesitan de milagros" para remontarle a Atlético de Madrid, en Champions

En el conjunto 'culé' se tiene fe de cara al duelo contra los 'colchoneros', en la vuelta de los cuartos de final. Y su entrenador lo hizo saber a días del crucial encuentro.

Por: EFE
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Así fue el gol de Julián Álvarez con Atlético de Madrid frente a Barcelona, por la Champions League
Así fue el gol de Julián Álvarez con Atlético de Madrid frente a Barcelona, por la Champions League
AFP

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