Richard Ríos se tragó al Fenerbahçe y a Jhon Durán; lluvia de calificativos para el colombiano

Benfica venció 1-0 al Fenerbahçe en un disputado partido en el estadio da Luz (Portugal), en la vuelta de los play offs de la Champions League. En dicho encuentro la figura del encuentro para el equipo luso no fue el autor del único gol (Kerem Akturkoglu) sino el colombiano Richard Ríos, quien desde su rol en el medio campo fue clave para la solidez defensiva, pero también para aportar en el ataque.

Por eso, horas después del triunfazo de las ‘águilas’ llegaron las calificaciones y opiniones de la prensa, donde el futbolista antioqueño se llevó los reflectores y tuvo una lluvia de calificativos por su alto rendimiento en la cancha.

Richard Ríos tuvo unas estadísticas notables en el Benfica 1-0 Fenerbahçe disputando todo el partido, haciendo 5 recuperaciones, ganando 8 de los 11 duelos que tuvo con futbolistas rivales, como su compatriota colombiano Jhon Durán. Además acertó el 81 por ciento de sus pases.



Richard Ríos, la figura del Benfica contra Fenerbahçe

El diario ‘O Jogo’ realizó una nota de las calificaciones de los jugadores del equipo portugués, en el que el de mejor nota fue el colombiano, con 8/10, elegido como “la figura” y todo por su “máxima intensidad”.

Se centraron en lo firme que estuvo en su posición, opacando los mediocampistas del equipo turco y permitiendo una solidez defensiva para el Benfica.

Richard Ríos, uno de los colombianos presentes en Champions. Foto: Benfica.

Publicidad

“Los centrocampistas del Fenerbahçe se vieron desbordados en el mediocampo, y la culpa recayó principalmente en Richard Ríos. El internacional colombiano demostró una gran variedad de acciones, tanto en ataque, donde aportó varios pases positivos y buen manejo del balón, como en defensa, con su capacidad para detener muchas transiciones del equipo turco”, destacaron en el citado medio portugués.

De hecho, hasta recordaron el codazo que recibió de Jhon Durán, y otras infracciones que le bajaron el ritmo al partido, cuando los turcos atacaban y luchaban por el empate.

“Por si fuera poco, Richard Ríos también provocó varias faltas cruciales, mientras el Fenerbahçe buscaba remontar el partido”, cerraron en los elogios para el mediocampista colombiano.

Richard Ríos y sus números en Benfica vs Fenerbahçe. Sofascore

Publicidad

La rápida adaptación del colombiano lo ha llevado a ser titular indiscutible del técnico Bruno Lage, quien avaló su llegada, pagaron más de 20 millones de euros por él, y lo ha puesto como uno de sus pilares en la cancha, misma característica que lo hizo brillar en el Palmeiras, de Brasil, club en el que estaba anteriormente.

El próximo partido de Richard Ríos será el domingo 31 de agosto contra el Futebol Clube de Alverca, de la Liga de Portugal, antes de sumarse a la concentración de la Selección Colombia, en Barranquilla, para los partidos contra Bolivia (4 de septiembre) y Venezuela (9 de septiembre en Maturín), por la fecha 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.