El ranking en el que Luis Díaz mira desde arriba a todos en Bundesliga, llegada a Bayern impresiona

La ventana de transferencias en Europa para este mercado de pases ha cerrado con fichajes estratosféricos. Unos clubes invirtieron más que otros, pero con la misma finalidad: volver más competitivos a sus planteles para lograr los éxitos deportivos. De esos clubes en el 'viejo continente' que gastaron un buen dinero fue el Bayern Múnich, la 'nueva casa' de Luis Díaz.
Precisamente la Bundesliga es una de las competiciones más importantes a nivel europeo, y por ello, los equipos no dudan en hacerse con lo mejor en cada mercado de pases. Entre los 'nuevos' que arribaron al certamen 'teutón' está Díaz Marulanda, que de paso, lidera el ranking de las diez incorporaciones más costosas de la campaña 2025/2026.
Esto, según el listado que salió a la luz en la cuenta en 'X' de 'Get German Football News', dándole todo el aval al portal de 'Transfermarkt uk'. El oriundo de Barrancas pasó desde el Liverpool al elenco muniqués por un total de 75 millones de euros; cifra que le permite encabezar esta clasificación.
También desde el actual campeón de la Premier League arribó otra gran incorporación a la Bundesliga: Jarell Quansah para el Bayer Leverkusen. Igualmente, a la escuadra de las 'aspirinas' aterrizó el estadounidense Malik Tillman.
De otro lado, el Leverkusen no sólo incorporó a grandes figuras a sus filas, sino que también se 'lucró' con ventas como la de Florian Wirtz al Liverpool. Al delantero alemán, de 22 años, lo transfirieron por la cantidad de 125 millones de euros.
💰 Bundesliga Summer Transfer window overview (all fees via @TMuk_news)— Get German Football News (@GGFN_) September 2, 2025
🆕 Top 10 Most Expensive Arrivals:
🇨🇴 Luis Diaz - Liverpool ➡️ Bayern Munich (€75m)
🏴 Jarell Quansah - Liverpool ➡️ Bayer Leverkusen (€35m)
🇺🇸 Malik Tillman - PSV ➡️ Bayer Leverkusen (€35m)
🇲🇦Eliesse…
El extremo guajiro ha jugado dos partidos con el Bayern Múnich y ha contribuido con dos goles y la misma cantidad de asistencias. Además, ha recibido una tarjeta amarilla.