El ranking en el que Luis Díaz mira desde arriba a todos en Bundesliga, llegada a Bayern impresiona

La ventana de transferencias en Europa para este mercado de pases ha cerrado con fichajes estratosféricos. Unos clubes invirtieron más que otros, pero con la misma finalidad: volver más competitivos a sus planteles para lograr los éxitos deportivos. De esos clubes en el 'viejo continente' que gastaron un buen dinero fue el Bayern Múnich, la 'nueva casa' de Luis Díaz.

Precisamente la Bundesliga es una de las competiciones más importantes a nivel europeo, y por ello, los equipos no dudan en hacerse con lo mejor en cada mercado de pases. Entre los 'nuevos' que arribaron al certamen 'teutón' está Díaz Marulanda, que de paso, lidera el ranking de las diez incorporaciones más costosas de la campaña 2025/2026.

Luis Díaz, figura del Bayern Múnich AFP

Esto, según el listado que salió a la luz en la cuenta en 'X' de 'Get German Football News', dándole todo el aval al portal de 'Transfermarkt uk'. El oriundo de Barrancas pasó desde el Liverpool al elenco muniqués por un total de 75 millones de euros; cifra que le permite encabezar esta clasificación.

Publicidad

También desde el actual campeón de la Premier League arribó otra gran incorporación a la Bundesliga: Jarell Quansah para el Bayer Leverkusen. Igualmente, a la escuadra de las 'aspirinas' aterrizó el estadounidense Malik Tillman.

De otro lado, el Leverkusen no sólo incorporó a grandes figuras a sus filas, sino que también se 'lucró' con ventas como la de Florian Wirtz al Liverpool. Al delantero alemán, de 22 años, lo transfirieron por la cantidad de 125 millones de euros.



Así quedó el 'top-10' de los fichajes más caros que llegaron a la Bundesliga para esta temporada 2025/2026

Luis Díaz (75 millones de euros) desde el Liverpool al Bayern Múnich Jarell Quansah (35 millones de euros) desde el Liverpool al Bayer Leverkusen Malik Tillman (35 millones de euros) desde el PSV al Bayer Leverkusen Eliesse Ben Seghir (32 millones de euros) desde el Mónaco al Bayer Leverkusen Jobe Bellingham (30.5 millones de euros) desde el Sunderland al Borussia Dortmund Loïc Bade (25 millones de euros) desde el Sevilla al Bayer Leverkusen Ezequiel Fernández (25 millones de euros) desde el Al Qadsiah al Bayer Leverkusen Conrad Harder (24 millones de euros) desde el Sporting Lisboa al RB Leipzig Fabio Silva (22.5 millones de euros) desde el Wolverhampton al Borussia Dortmund Jonathan Burkhardt (21 millones de euros) desde el Mainz al Eintracht Frankfurt

💰 Bundesliga Summer Transfer window overview (all fees via @TMuk_news)



🆕 Top 10 Most Expensive Arrivals:



🇨🇴 Luis Diaz - Liverpool ➡️ Bayern Munich (€75m)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jarell Quansah - Liverpool ➡️ Bayer Leverkusen (€35m)

🇺🇸 Malik Tillman - PSV ➡️ Bayer Leverkusen (€35m)

🇲🇦Eliesse… — Get German Football News (@GGFN_) September 2, 2025

Publicidad

¿Cómo le ha ido a Luis Díaz desde su llegada a la Bundesliga?

El extremo guajiro ha jugado dos partidos con el Bayern Múnich y ha contribuido con dos goles y la misma cantidad de asistencias. Además, ha recibido una tarjeta amarilla.