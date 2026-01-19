Luis Díaz enloquece a todos en Bayern Múnich; le ponen moño a la decisión de ficharlo

Bayern Múnich es el único equipo de las grandes ligas de Europa que se mantiene invicto gracias a su fenomenal campaña en la Bundesliga. Los 'bávaros' han logrado consolidar una buena defensa, pero a la par un ataque que da miedo a cualquier rival que se la pare enfrente. Serge Gnabry, Michael Olise, Lennart Karl, Harry Kane y Luis Díaz son las principales armas que además sustentan un dato demoledor: promedio de cuatro goles por partido.

Díaz Marulanda se ha adaptado a la perfección y pese a ser su temporada debut, da la sensación de que lleva bastante tiempo en el conjunto 'rojo'. El colombiano registra nueve goles y 10 asistencias en la Liga de Alemania, con un total de 1.435 minutos de juego. Ahora bien, si se ponen sobre la mesas todas las competencias, 'Lucho' ha anotado 14 tantos y ha dado 11 pases de gol. De hecho, el guajiro ya celebró su primer título, puesto que se coronó campeón de la Supercopa alemana, tras vencer 2-1 al Stuttgart con una anotación suya incluida.

Con todo ese panorama, Bayern Múnich está muy satisfecho con el fichaje del colombiano que un principio generaba dudas e incluso críticas. Al jugador de 29 años lo tacharon de costar mucho dinero para la edad que tiene. En la rueda de prensa de presentación, Díaz hizo caso omiso cuando le consultaron por lo que pagó el club y solo manifestó que iba a hablar en la cancha.

El tiempo le ha dado la razón y en el club 'bávaro' están fascinados con él, tanto así, que la persona que hizo realidad su llegada confirmó que fue la mejor decisión y hasta hizo una comparación con un jugador que arribó al Liverpool, tras la salida del colombiano. "Sinceramente, no es cierto, porque también nos habría alegrado mucho que Florian Wirtz hubiera decidido fichar por el Bayern. No lo hizo y prefirió la Premier League. Pero estamos muy, muy contentos de haber tomado otra muy buena decisión al fichar a Lucho", fueron las palabras de Max Eberl, exfutbolista y actual director deportivo del Bayern Múnich.



