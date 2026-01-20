Leyenda del fútbol de Alemania le exige al máximo al Bayern Múnich y a Luis Díaz; pone presión

El Bayern Múnich goza de una buena salud en lo futbolístico. Los dirigidos por Vincent Kompany son uno de los clubes que mejor fútbol han desplegado en lo que va de la actual temporada en Europa, teniendo grandes posibilidades de títulos al final de la campaña. A raíz de ese gran presente, las exigencias están a la orden del día, y en las últimas horas, hubo una en especial para Luis Díaz y compañía.

Fue Jürgen Klinsmann, estrella del cuadro 'bávaro' en la década de los 90', el que realizó una petición para el guajiro y sus colegas. El objetivo de este 2026 no es sólo apuntarle a los torneos locales; les metió presión.

"Hay una gran esperanza de que lleguemos a la final de la Liga de Campeones. Ahí es donde tenemos que ir", fueron las claras palabras de Klinsmann tras el juego que disputó con Bayern en la 'Legends Cup'.

Luis Díaz volverá a jugar en la Champions League con el Bayern Múnich Bayern Múnich Oficial

¿Cómo va el Bayern Múnich en la Champions League?

Los rojos de la ciudad de Baviera suman 15 puntos, ocupando por el momento - y antes de que inicie una nueva jornada- , el segundo lugar la clasificación general, sólo superados por el Arsenal que tiene puntaje perfecto en la Champions League 2025/2026.



El siguiente reto de 'Lucho' Díaz y compañía en el máximo torneo de clubes de Europa será este miércoles 21 de enero cuando reciban en el Allianz Arena al Union Saint-Gilloise. El balón rodará a las 3:00 de la tarde, en horario de Colombia.



Luis Díaz vuelve a jugar

La grata noticia de cara al cotejo frente al elenco de la Jupiler Pro League es el regreso del oriundo de Barrancas, que tras cumplir la sanción impuesta por la UEFA por la expulsión en el partido contra PSG, está más que listo para aportar su talento por la banda.

Díaz Marulanda se perdió los duelos ante Arsenal, en el que Bayern cayó 3-1 en el Emirates Stadium, y frente al Sporting de Lisboa, en el su club se impuso por 3-1. Frente a Union Saint-Gilloise, los 'bávaros' buscarán sellar su pase directo a los octavos de final.



Estrella del Bayern frenó comparaciones con el guajiro

En los últimos días en la prensa de Alemania no han parado las comparaciones por la dupla que han formado Luis Díaz y Michael Olise. Al colombiano y al francés lo equiparan a lo que un día fueron Frank Ribéry y Arjen Robben. Precisamente, éste último se refirió a esto.

"Lo mismo pasó en nuestra época porque nos comparaban con otros jugadores. No me gustan para nada esas comparaciones, porque cada jugador es un individuo con sus propias cualidades, habilidades y personalidad. Lo más importante es que, en este momento, estos dos elementos son muy importantes para el equipo", expresó Robben.