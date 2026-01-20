Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Leyenda del fútbol de Alemania le exige al máximo al Bayern Múnich y a Luis Díaz; pone presión

Leyenda del fútbol de Alemania le exige al máximo al Bayern Múnich y a Luis Díaz; pone presión

En la previa de un nuevo partido del Bayern Múnich en la Champions League, una exfigura del elenco 'bávaro' les dejó un mensaje claro para Luis Díaz y sus compañeros.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Díaz en un partido con Bayern Múnich.
Luis Díaz en un partido con Bayern Múnich.
X de @FCBayernES

Publicidad

Publicidad

Publicidad