David Ospina y la verdad de su ausencia para Millonarios vs. Nacional; no es por lesión

El partidazo de la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026 tiene a Millonarios y Atlético Nacional como protagonistas. Y es que además de ser uno de los mejores clásicos del fútbol colombiano, tiene un tinte especial por lo ocurrido recientemente en Copa Sudamericana. Allí, el 'embajador' derrotó 1-3 al 'verdolaga', en el Atanasio Girardot, y lo eliminó, dejándolo sin fase de grupos.

Teniendo en cuenta dicho contexto y que la fase del 'todos contra todos' del primer semestre está llegando a su final y falta poco para conocer los ocho clasificados, cada detalle cuenta, incluso desde la previa. Por eso, una vez se conoció la convocatoria del equipo antioqueño, llamó la atención que David Ospina no apareciera, brillando por su ausencia y preocupando a más de uno.

Sin embargo, todo quedó aclarado después de que el propio, Atlético Nacional, publicara los futbolistas que se encuentran lesionados. Cristian 'Chicho' Arango está pronto a recibir el alta médica, después de su fuerte choque en el encuentro con Águilas Doradas, mientras que Juan Manuel Zapata presenta una fatiga muscular del isquio del muslo derecho.

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Millonarios 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/9jZKU578yl — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 16, 2026

Así las cosas, David Ospina no dirá presente en Millonarios frente a Atlético Nacional, este martes 17 de marzo, a las 8:30 de la noche (hora de Colombia), en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por decisión técnica. En su lugar, quienes fueron llamados fueron Harlem Castillo y Kevin Castaño. Justamente, se espera que el primero de ellos sea el titular.



David Ospina, guardameta de Atlético Nacional, en el partido contra Envigado, por la Liga BetPlay I-2025 Twitter de Atlético Nacional

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Convocatoria de Atlético Nacional para jugar contra Millonarios

Arqueros: Harlem Castillo y Kevin Cataño.

Harlem Castillo y Kevin Cataño. Defensores: Andrés Felipe Román, William Tesillo, César Haydar, Cristian Uribe, Milton Casco y Simón García.

Andrés Felipe Román, William Tesillo, César Haydar, Cristian Uribe, Milton Casco y Simón García. Mediocampistas: Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Matheus Uribe, Elkin Rivero, Juan Bauzá y Juan Manuel Rengifo.

Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Matheus Uribe, Elkin Rivero, Juan Bauzá y Juan Manuel Rengifo. Delanteros: Alfredo Morelos, Marlos Moreno, Nicolás Rodríguez, Dairon Asprilla, Eduard Bello y Andrés Sarmiento.

Día, hora y dónde ver por TV, Millonarios vs. Atlético Nacional

Día: martes 17 de marzo.

martes 17 de marzo. Hora: 8:30 p.m. (Colombia).

8:30 p.m. (Colombia). Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Nemesio Camacho El Campín. Jornada: fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026.

fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026. Transmisión: WIN Sports (televisión cerrada).

Árbitros desginados para Millonarios vs. Atlético Nacional, por la Liga BetPlay I-2026