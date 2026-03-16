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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / David Ospina y la verdad de su ausencia para Millonarios vs. Nacional; no es por lesión

David Ospina y la verdad de su ausencia para Millonarios vs. Nacional; no es por lesión

El entrenador, Diego Arias, reveló la lista de convocados para el partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026, en El Campín, y David Ospina no está.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de mar, 2026
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David Ospina, guardameta antioqueño, en un calentamiento previo a un partido de Atlético Nacional
David Ospina, guardameta antioqueño, en un calentamiento previo a un partido de Atlético Nacional
Getty Images

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