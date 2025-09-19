El temor del DT de Luis Díaz en Bayern Múnich, ante importante festival en Alemania

Se viene un nuevo Oktoberfest, una de las fiestas principales en Alemania y con gran importancia en Europa. Dicha celebración se lleva a cabo desde este sábado 20 de septiembre en la ciudad de Múnich y culmina el próximo 5 de octubre; misma que preocupa en Bayern, en especial a Vincent Kompany, director técnico del club. El timonel belga ya sabe las instrucciones a indicar para Luis Díaz y compañía.

Antes de que ruede el balón para el enfrentamiento contra el Hoffenheim por la Bundesliga, al estratega le consultaron en rueda de prensa si tenía normas especiales para sus dirigidos por esta importante celebración en territorio muniqués, dejando un mensaje claro para todos.

Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich. X de @FCBayernES

"Sea el Oktoberfest o no, tenemos que vivir nuestras vidas como siempre para poder ofrecer siempre el mejor rendimiento. Claro, es una sensación especial en Múnich, todos la sentimos", dijo de entrada Kompany en declaraciones que recoge el medio 'TZ' en su página web.

A continuación sostuvo que tiene confianza en sus dirigidos: "Los jugadores ya no son niños; algunos incluso tienen hijos; saben cómo comportarse", agregó.

Kompany reconoció que puede que uno u otro jugador se de una escapada al Oktoberfest; su solución es abordar el tema juntos y con sinceridad.

"Me imagino que tendremos que resolver algo una o dos veces durante ese tiempo, y si ocurre algo, lo solucionamos juntos", indicó el técnico de 39 años.

Y es que en las ediciones recientes de este importante festival en Alemania han asistido con concurrencia estrellas del Bayern Múnich, por eso la preocupación de Kompany.



Otras declaraciones de Vincent Kompany:

- Sobre el compromiso contra Hoffenheim:

"El Hoffenheim ha ganado todos sus partidos de pretemporada, ha ganado la Copa y siempre ha tenido un buen rendimiento. También pensarán: ¡Ahora es el momento! Tenemos ilusión por jugar ahora, estamos en buena forma, así que no afrontaremos el Hoffenheim de forma diferente en la pretemporada que contra el Chelsea. Tenemos que ver quién está en forma, quién se siente bien, pero subestimar no es una opción; ese es el mayor peligro. Nuestros jugadores tienen mucha experiencia y han estado en esta situación muchas veces, así que confío en que no los subestimaremos".