El trofeo de James Rodríguez que es preciado y buscado en la Liga MX; pasó en el último partido

León sumó tres puntos importantes en el Apertura MX, al imponerse por marcador de 3-0 al Querétaro en el Camp Nou. Por supuesto que James Rodríguez fue de la partida, ocasionando peligro con su fútbol a los zagueros rivales de los 'gallos blancos' y hasta estrelló un balón en el palo; el cual iba a ser un verdadero golazo.

Lo cierto es que a cada escuadra a la que se enfrentan las 'fieras' desde que el '10' llegó a territorio mexicano, no paran las curiosidades en torno al cucuteño. Si bien los futbolistas del Querétaro le hicieron marcación personal para evitar que desplegara su zurda al esplendor, finalizada la contienda, uno de ellos se acercó a Rodríguez Rubio para hacerle un pedido especial: que le regalara su camiseta.

James Rodríguez en acción de juego con León frente a Querétaro por el Apertura MX. X de @clubleonfc

Fue Diego Reyes, defensor de los 'gallos blancos', el que se quedó con la playera de James David y todo ese instante de la petición más la entrega por parte del capitán de las 'fieras' quedó captada por las cámaras se televisión. Tras el intercambio de casacas, los dos futbolistas se dieron un fraternal abrazo.



Acá el momento en que el defensor del Querétaro le pide la camiseta a James Rodrígue:

⚽ Diego Reyes intercambió playera con James Rodríguez. Al término del partido el zaguero mexicano se acercó al colombiano en el medio campo del Estadio León.



📹: @pacovela



Hay que indicar que el exReal Madrid y Bayern Múnich, entre otros, estuvo 72 minutos en la cancha del Nou Camp y en su ingresó Jordi Cortizo. James se retiró en medio de aplausos por parte de los aficionados de las 'panzas verdes', y ahora sólo se enfocará en tema Selección Colombia y para los vitales compromisos frente a Bolivia y Venezuela, por las clasificatorias al Mundial 2026.

El '10' espera liderar el barco en pro de lograr el gran objetivo de estar en la Copa del Mundo del año entrante. El duelo frente a la 'verde' será el jueves 4 de septiembre, en Barranquilla, y el martes 9 del mismo mes contra Venezuela, en Maturín.

Reacciones de los protagonistas

"A veces en el fútbol el mejor remedio es ganar. Ganar partidos ayuda a ver las cosas con un optimismo diferente, con una mirada diferente. Siempre he creído en mi equipo, siempre supe lo que podíamos hacer y de nuestras limitaciones también, pero podemos competir", esas fueron las palabras de Eduardo Berizzo, director técnico del León, en rueda de prensa tras la victoria sobre el Querétaro, en partido válido por la séptima jornada del Apertura MX.

El club donde milita el capitán de la Selección Colombia llegó a 10 unidades.