Síguenos en::
Tendencias:
GOL LUIS DÍAZ HOY
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / La Champions League mueve fortunas; Liverpool, primero en el ranking

La Champions League mueve fortunas; Liverpool, primero en el ranking

Los ‘reds’ fueron protagonistas en el mercado de fichajes con una alta inversión, de la que se espera obtener frutos en una nueva edición de la Champions League.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 15, 2025 06:44 a. m.
Comparta en:
Liverpool festejando triunfo en la Premier League.
Liverpool festejando triunfo en la Premier League.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad