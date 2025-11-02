Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Con gran actuación del 'Cucho' Hernández, Betis superó 3-0 al Mallorca de Johan Mojica

Con gran actuación del 'Cucho' Hernández, Betis superó 3-0 al Mallorca de Johan Mojica

El 'Cucho' Hernández volvió a tener una buena presentación con los 'béticos' en la Liga de España, reportándose con una asistencia. En los 'verdiblancos' también jugó Nelson Deossa.

Por: EFE
Actualizado: 2 de nov, 2025
Juan Camilo 'Cucho' Hernández (izq.) en acción de juego con Betis frente al Mallorca por la Liga de España.
