¿En el Real Madrid, de Linda Caicedo, hay resignación contra Barcelona?; "es muy complicado"

El entrenador del Real Madrid, Pau Quesada, ha reconocido este miércoles, en la víspera de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League femenina contra el Barcelona, que después de cinco derrotas esta temporada, no puede "venderles" a sus jugadoras una remontada que consiste en marcar cinco goles para levantar el 2-6 de la ida. En las 'merengues' se espera la presencia de la delantera colombiana, Linda Caicedo.

"Si hemos perdido los cinco partidos yo no puedo venderles a las jugadoras que vamos a meterles cinco (goles). Primero pasa por aceptar nuestra realidad: hicimos un partido muy malo en casa y ahora tenemos que marcarnos un objetivo corto y realista, que es intentar ganar el partido. Después, ya veremos", ha explicado el preparador valenciano desde la sala de prensa del Spotify Camp Nou.

Linda Caicedo vuelve a enfrentar al Barcelona, pero esta vez en Liga F. X de @realmadridfem

El técnico del Real Madrid femenino, más que hablar de una remontada que ha reconocido que se antoja "muy complicada" después de no haber estado "a la altura" en la ida, ha incidido en la importancia de los 90 minutos para quitarse "el mal sabor de boca".



"Tenemos 90 minutos para cambiar las sensaciones y, independientemente de la eliminatoria, queremos ganar para dejar atrás la mala semana que hemos pasado", ha apuntado Quesada.

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Para ello, Pau Quesada ha explicado que han ajustado "dos o tres matices" en situaciones del juego para intentar estar "más cerca" del conjunto 'azulgrana', algo que pasa por "neutralizar" su centro del campo.

"Ellas tienen la capacidad de ir resolviendo las distintas situaciones que les planteamos. Mañana (jueves) queremos dar un paso más para intentar neutralizarlas y generarles mayor amenaza. Es difícil, pero también es un reto para un equipo joven como el nuestro", ha explicado.

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Finalmente, el preparador valenciano ha celebrado que un partido de estas dimensiones se juegue en el Spotify Camp Nou con un aforo prácticamente lleno, aunque ha recordado que el crecimiento del Real Madrid femenino todavía está en proceso.

"Si comparas nuestro historial con el de otros equipos, nos llevan 20 años de historia y de proceso. Es algo que llegará dentro del crecimiento del club. Nuestro trabajo es seguir avanzando y contagiar a la gente, para que cuando llegue ese momento, nuestras futbolistas estén preparadas", ha concluido.