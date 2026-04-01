Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿En el Real Madrid, de Linda Caicedo, hay resignación contra Barcelona?; "es muy complicado"

¿En el Real Madrid, de Linda Caicedo, hay resignación contra Barcelona?; "es muy complicado"

Las 'merengues' visitan este jueves el Camp Nou para enfrentar a las 'azulgranas' en la vuelta de los cuartos de final de la Champions femenina. Linda Caicedo y compañía están abajo en la serie 6-2.

Por: EFE
Actualizado: 1 de abr, 2026
Comparta en:
Linda Caicedo en la formación titular del Real Madrid femenino vs. Barcelona por Liga F.
Linda Caicedo en la formación titular del Real Madrid femenino vs. Barcelona por Liga F.
X de @realmadridfem

Publicidad

Publicidad

Publicidad