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Gol Caracol  / Barcelona vs. Real Madrid, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Linda Caicedo en Champions League

Barcelona vs. Real Madrid, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Linda Caicedo en Champions League

Este jueves, Barcelona y Real Madrid se enfrentarán por el juego de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Linda Caicedo y sus compañeras deberán remontar un 6-2 en contra.

Por: EFE
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Linda Caicedo vuelve a enfrentar al Barcelona, pero esta vez en Liga F.
Linda Caicedo vuelve a enfrentar al Barcelona, pero esta vez en Liga F.
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