Barcelona vs. Real Madrid, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Linda Caicedo en Champions League

El Barcelona recibirá al Real Madrid este jueves en el tercer Clásico en nueve días, con el objetivo de certificar la clasificación para su octava semifinal consecutiva de la Liga de Campeones tras el 2-6 de la ida, en un renovado Spotify Camp Nou que presentará un aforo cercano al lleno.

A poco más de 24 horas del partido, se han vendido ya más 52.000 entradas, según confirmaron a EFE fuentes del club catalán, para un estadio con un aforo parcial de 62.652 espectadores.

Hay que remontarse al 27 de abril de 2023, en la vuelta de las semifinales de la 'Champions' frente al Chelsea inglés (1-1), para recordar el último partido del equipo femenino en el Spotify Camp Nou antes de su remodelación.

Ahora, 1.071 días después, el Barcelona regresa al escenario que le abrió la puerta a su cuarta final, que acabaría ganando en Eindhoven tras vencer al Wolfsburgo (3-2). Este jueves, sin embargo, la historia es distinta: la eliminatoria casi está cerrada, y solo una hazaña mayúscula del conjunto blanco podría cambiarla.



Pocos argumentos invitan a pensar en la remontada visitante si se atiende al balance de resultados entre ambos equipos (23-1 para el Barcelona) y al balance goleador, con 86 tantos por 12 del Real Madrid.

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Los cuatro goles de ventaja suponen un buen colchón para un conjunto azulgrana que también en la Liga, donde este domingo se impuso de nuevo al equipo blanco (0-3) para dejar prácticamente sentenciado su undécimo título liguero, evidenció que la distancia entre ambos equipos sigue siendo muy amplia.

No obstante, el encuentro tendrá un aliciente añadido sobre el campo: Alexia Putellas opta a alcanzar este jueves los 500 partidos como jugadora del Barcelona, convirtiéndose en la segunda mujer con más encuentros disputados, solo por detrás de Melanie Serrano (519), y en la décima en el ranking global del club.

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Además, la máxima goleadora de los clásicos con 14 dianas está a solo tres goles de superar los 232 que marcó César Rodríguez, segundo máximo goleador histórico del club azulgrana por detrás de Leo Messi (672).

Alexia Putellas; jugadora del FCB AFP

Todo apunta a que será titular en un once para el que no se esperan grandes sorpresas, con la duda de si Mapi León, que ya acumula más de 45 minutos en los dos últimos clásicos tras su lesión de tobillo, entrará por Aïcha Cámara en el eje de la zaga, y si Caroline Graham repetirá en el extremo derecho como en el partido de Liga F o jugará Vicky López, titular en la ida.

Se mantienen las bajas ya conocidas de Laia Aleixandri, de larga duración tras su grave lesión de rodilla, y de Aitana Bonmatí, que ya toca balón sobre el césped y encara la recta final de la recuperación de la fractura transindesmal del peroné en el tobillo izquierdo.

La hazaña parece imposible para el Real Madrid. Nadie en la historia del torneo ha remontado una desventaja de cuatro goles en una eliminatoria a doble encuentro. Y, sobre todo, ha perdido cada uno de sus cinco encuentros del curso contra el Barça, el último el pasado domingo por 0-3 en la Liga F, en el que ni siquiera le valió con su buen inicio.

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El 2-6 de la ida, hace una semana; el 0-4 de la Copa de la Reina el pasado 5 de febrero; el 2-0 de la final de la Supercopa de España, el pasado 24 de enero, y el 4-0 de la primera vuelta de la Liga F, el pasado 15 de noviembre, completan la visible diferencia que aún separa a ambos en sus enfrentamientos, con tan solo dos goles a favor del conjunto blanco en la secuencia de este curso, tan frustrante como lo ha sido casi siempre.

El Real Madrid ha jugado 37 partidos oficiales esta temporada. De sus ocho derrotas, cinco fueron con el Barcelona. Las otras tres fueron con el Arsenal (2-1), el Atlético de Madrid (2-1) y el Athletic Club (0-1), todas por la mínima, en contraste con las goleadas recibidas con su adversario de este jueves. Ha ganado 25 de esos duelos. Y empató dos.

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Hasta que se midió con el Barça la pasada semana en la Liga de Campeones, el equipo de Pau Quesada había sumado seis victorias consecutivas, cinco de ellas sin un solo gol en contra, hasta que volvió a comprobar la distancia con el Barça, al que visita con Linda Caicedo y Caroline Weir como líderes ofensivas, con nueve goles entre las dos en esta Champions, en la que el conjunto blanco ganó en tres de sus cinco salidas en el torneo.



Hora y dónde ver Barcelona vs. Real Madrid, en Champions League

Fecha: jueves 2 de abril

Hora: 11:45 p.m (hora Colombia).

Estadio: : Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona.

Transmisión: Disney Plus+ - ESPN.

Linda Caicedo en Real Madrid femenino vs. Barcelona en Liga F. X de @realmadridfem

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Su intensidad y su solidez defensiva, arropado en el último encuentro liguero en una defensa de cinco a la que también sobrepasó el Barcelona, también serán vitales en el encuentro de este jueves, con la duda de Signe Bruun y la baja de Angeldahl.

En el recuerdo, el Real Madrid ganó al Barcelona hace un año como visitante, por 1-3, en su única victoria de la historia ante ese rival en 24 duelos, 23 con victorias azulgranas.