Richard Ríos y unas palabras de confianza y optimismo; "lo mejor está por llegar"

La Selección Colombia tuvo una complicada doble fecha FIFA, perdiendo 2-1 y 3-1 contra Croacia y Francia, respectivamente, combinados que le dieron un golpe de realidad a la 'tricolor' de cara al Mundial 2026. En ambos compromisos, Richard Ríos fue de la partida, compartiendo en el mediocampo con Jefferson Lerma.

Al igual que Luis Díaz, quien dijo que no perdieran la fe en el combinado patrio, Ríos Montoya generó un mensaje positivo para lo que viene en el horizonte: no sólo el Mundial 2026, sino los siguientes retos con su club, Benfica.

El volante antioqueño utilizó sus perfiles sociales para dejar unas contundentes palabras, mostrándose comprometido siempre con la Selección Colombia.

La formación titular de la Selección Colombia vs. Francia, en duelo de preparación. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

"Un orgullo siempre estar aquí. Nadie dijo que sería fácil, ahora con humildad y mucho trabajo para mejorar. Lo mejor está por llegar", escribió el volante de la 'tricolor' en la red social de Instagram, misma publicación que acompañada de un fotografía entonando el himno nacional en el duelo de preparación contra Francia, el pasado domingo 29 de marzo, en el Northwest Stadium de Landover, en Maryland, en los Estados Unidos.



Ahora, el exPalmeiras se enfocará en los próximos partidos con su equipo, Benfica, en el fútbol de Portugal. Las 'águilas' son terceras en la clasificación general del campeonato lusitano con 65 puntos, luego de 27 jornadas disputadas. Porto lidera con 72 enteros, seguido por el Sporting Lisboa, que tiene en sus filas a Luis Javier Suárez, con 65 unidades pero con un compromiso menos.

Publicidad

De otro lado, hay que precisar que la Selección Colombia conoció el martes anterior al rival que faltaba en el Grupo K, siendo éste República Democrática del Congo que eliminó a Jamaica. Así las cosas, este compromiso frente al combinado africano quedó pactado para el 23 de junio, siendo la segunda fecha.

Richard Ríos, futbolista colombiano del Benfica - Foto: Benfica Oficial

¿Cuándo juega el Benfica en la Liga de Portugal?

El calendario en el fútbol lusitano indica que los 'encarnados' visitarán a Casa Pia, el lunes 6 de abril, con la misión de quedarse con los enteros para seguir en la parte alta de la tabla, puestos que dan cupos a torneos internacionales para la siguiente temporada.