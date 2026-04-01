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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos y unas palabras de confianza y optimismo; "lo mejor está por llegar"

Richard Ríos y unas palabras de confianza y optimismo; "lo mejor está por llegar"

El volante de la Selección Colombia y Benfica usó sus redes sociales para dejar un mensaje claro, tras los partidos que la 'tricolor' perdió contra Croacia y Francia. Richard Ríos no pierde la fe.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Richard Ríos en acción de juego en Colombia vs. Francia en duelo de preparación.
Richard Ríos en acción de juego en Colombia vs. Francia en duelo de preparación.
Foto: Federación Colombiana de Fútbol

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