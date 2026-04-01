La colombiana María José Marín lidera el Augusta National Women's Amateur

La colombiana María José Marín es, junto a la surcoreana Soomin Oh, la primera líder del Augusta National Women's Amateur al firmar este miércoles una tarjeta de 65 golpes (7 bajo par) en el recorrido del Champions Retreat Golf Club, que acoge las dos primeras rondas para dar el relevo en la última al legendario Augusta National, sede del Masters masculino la semana que viene.

Marín y Oh completaron una primera ronda con siete birdies y sin un solo fallo para situarse en cabeza con un golpe menos que la española Andrea Revuelta, la canadiense Vanessa Borovilos y la estadounidense Asterisk Talley.

En el Augusta National Women's Amateur están 72 de las mejores amateurs del mundo, con 48 de las 50 primeras del ránking mundial de no profesionales.

Las dos primeras rondas (jueves y viernes) se disputan en el recorrido del Champions Retreat Golf Club. Las 30 mejores jugadoras y empatadas tras esos 36 hoyos avanzarán a la ronda final, en el Augusta National el sábado.



Esa treintena de golfistas disputarán asimismo una ronda de prácticas en el propio Augusta National el día anterior al inicio de la ronda final.