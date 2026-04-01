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Gol Caracol  / Más Deportes  / La colombiana María José Marín lidera el Augusta National Women's Amateur

La colombiana María José Marín lidera el Augusta National Women's Amateur

La colombiana María José Marín brilló en el Augusta National Women’s Amateur y comparte el liderato tras una ronda impecable, perfilándose como protagonista en uno de los torneos más prestigiosos del golf amateur.

Por: EFE
Actualizado: 1 de abr, 2026
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María José Marín, golfista colombiano.
María José Marín, golfista colombiano.
Getty Images.

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