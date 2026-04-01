"Hay un problema con Vinícius, cree que tiene que ser Neymar, es demasiada responsabilidad para él"

Previo al inicio del Mundial 2026, las diferentes selecciones han tenido la oportunidad de enfrentarse en diversos partidos preparatorios. El más destacado de ellos y el que aún se escucha en el mundo deportivo, fue el encuentro entre la Selección de Francia de Kylian Mbappé, y la Selección de Brasil de Vinícius Júnior, dicho encuentro fue disputado el pasado jueves 26 de marzo, en el Gillette Stadium, Estados Unidos, donde el seleccionado francés se impuso 2-1 ante el seleccionado sudamericano.

El equipo dirigido por Didier Deschamps fue el más destacado durante todo el compromiso, con goles de Hugo Ekitike y el actual goleador de La Liga Española, el delantero Mbappé. Entre tanto, la selección 'canarinha' de Carlo Ancelotti tuvo un único gol por parte de Gleison Bremer. No obstante, las críticas hacia la verdeamarela no se hicieron esperar, esto por no haber tenido en cuenta al ex jugador del PSG Neymar, para formar parte del seleccionado. De igual forma, otro de los señalamientos los recibió el jugador Vinícius Júnior.

El delantero fue blanco fijo de críticas debido a su bajo rendimiento con su selección, caso contrario con el equipo 'merengue', donde en los últimos encuentros ha recuperado su nivel y táctica de juego. Es por ello que su participación en la selección ha generado críticas, especialmente luego de haber tomado el número '10' en su camiseta, luego de que 'Ney' fuera el último en portarla.

Algunas de las figuras de Brasil en el mundo del fútbol se manifestaron frente a las actuaciones del jugador. Uno de ellos fue el exfutbolista Luis Fabiano, quien habló frente a la actuación por parte de 'Vini', con su selección y en el Real Madrid, donde destacó su falta de juego con el seleccionado de brasil. "Nunca llegó a estar a la altura de lo que es en el Real Madrid", dijo el exdelantero en declaraciones con el medio Bitbol.



Vinícius Júnior y Neymar Junior jugadores de Brasil AFP

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De igual modo, otra de las grandes estrellas del mundo del fútbol brasileño que se manifestó fue el exjugador Fabio Luciano. Quien comentó que 'Vini' no llega a contar con las mismas oportunidades de juego como en el Real Madrid, de igual manera señaló que no logra generar los espacios ni las situaciones de ventaja.

"El tema de Vini primero es una cuestión táctica. Creo que la selección actual, como equipo, no consigue que se encuentre en situaciones como las que tiene en el Real Madrid, en duelos uno contra uno. No vemos eso en Vini con Brasil. Cuando el balón llega a él, hay un montón de gente marcándole. Esa es la cuestión táctica".

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De igual manera, señalo que puede que el rendimiento del jugador no se esté dando de la mejor manera posible. Debido a la presión que puede haber por portar el número '10', que algún día llegó a ser de Neymar Junior.

"Hay un problema con Vini, porque, por desgracia, cuando Neymar no está, cree que tiene que ser Neymar. Creo que es demasiada responsabilidad para él. Tiene que quitarse ese peso de encima, la selección tiene que quitarle ese peso. Tú no eres Neymar", manifestó.

El próximo partido en el que se enfrentara la Selección de Brasil será un amistoso contra Panamá el 31 de mayo de 2026 a las 3:00