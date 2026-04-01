Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Hay un problema con Vinícius, cree que tiene que ser Neymar, es demasiada responsabilidad para él"

"Hay un problema con Vinícius, cree que tiene que ser Neymar, es demasiada responsabilidad para él"

La Selección de Brasil dejó dudas en sus partidos de preparación previos al Mundial 2026 y uno de los jugadores que ha dado de que hablar es Vinícius Júnior.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de abr, 2026
Comparta en:
Neymar y Vinícius Júnior, figuras de la Selección Brasil, celebran un gol en Eliminatorias Sudamericanas
Neymar y Vinícius Júnior, figuras de la Selección Brasil, celebran un gol en Eliminatorias Sudamericanas
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad