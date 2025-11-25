Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En El Salvador tomaron decisión con 'Bolillo' Gómez, tras no clasificar al Mundial 2026

En El Salvador tomaron decisión con 'Bolillo' Gómez, tras no clasificar al Mundial 2026

En las últimas horas desde El Salvador presentaron novedades sobre Hernán Darío 'Bolillo' Gómez y su continuidad en el banco técnico del combinado centroamericano.

Por: EFE
Actualizado: 25 de nov, 2025
Comparta en:
Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico de El Salvador.
Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico de El Salvador.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad