En El Salvador tomaron decisión con 'Bolillo' Gómez, tras no clasificar al Mundial 2026

El entrenador colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez seguirá al frente de la selección de fútbol de El Salvador, pese a fracasar en su intento por clasificar al Mundial de 2026, anunció este martes 25 de noviembre el futuro presidente la Federación local, Yamil Bukele.

El seleccionado salvadoreño, que no juega una Copa del Mundo desde España 1982, selló su eliminación el pasado 18 de noviembre al caer 3-0 contra Panamá.

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de la Selección El Salvador AFP

"Para mí quitar al 'Bolillo' en este momento es retroceder y perder diez u once meses", dijo Yamil Bukele, quien presidirá la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) tras convertirse en el único candidato.



Bukele, de 47 años, es hermano del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, muy popular por su lucha contra las pandillas, pero señalado por oenegés de graves violaciones de derechos humanos.

Tras reconocer que se necesita "trabajar más" para elevar el nivel del fútbol de El Salvador, Yamil Bukele adelantó que una "mesa técnica" integrada por él y el cuerpo técnico del colombiano determinará "el sistema de juego" de la escuadra nacional.



La eliminación del elenco salvadoreño del certamen que organizarán Estados Unidos, México y Canadá desató además una polémica, luego de que el Bolillo felicitara entre abrazos a los jugadores de Panamá, equipo con el que clasificó al Mundial de Rusia 2018.

Bukele se comprometió a brindar mejores escenarios deportivos y a "elevar" el nivel administrativo del fútbol del país centroamericano, una vez que resulte electo el 12 de diciembre.