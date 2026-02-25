Richard Ríos no se confía; "debo trabajar bien en Benfica para que llamen a la Selección Colombia"

El portugués João Tralhão, asistente de su compatriota y entrenador José Mourinho en el Benfica, se mostró este miércoles “muy orgulloso” de lo que hizo su equipo, que mostró “personalidad y carácter”, pese a ser eliminado por el Real Madrid en la fase previa a octavos de final de la Liga de Campeones. Por su parte, el colombiano Richard Ríos dejó en claro que fue una serie atípica por lo sucedido con Gianluca Prestianni y habló sobre la Selección Colombia.

“Sentimos que hemos creado lo suficiente. Acabo de hablar con el entrenador y estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. El resultado es frustrante, hemos dominado desde el principio, hemos marcado, hemos mantenido nuestra personalidad y nuestro carácter. El partido se ha decidido por detalles. El Real Madrid ha tenido un gigante en la portería (Thibaut Courtois) que no nos ha permitido convertir las oportunidades que hemos tenido”, analizó en rueda de prensa en el Bernabéu.

En el partido de este miércoles, José Mourinho no pudo sentarse en el banquillo por sanción.

El técnico asistente explicó cómo fue la coordinación entre ambos, sin confirmar desde dónde siguió el encuentro el primer entrenador: “La sincronización ha sido perfecta. No es una situación que queríamos. Y ya dije ayer que era injusta”.



“No es importante saber dónde ha visto el partido. Hablamos tras el partido y compartimos un sentimiento de orgullo por lo que han hecho nuestros jugadores, porque hemos estado cerca de la clasificación. A él le hubiera gustado estar aquí, porque es un partido especial”, dijo.

Además, no quiso valorar la decisión de la UEFA de no aceptar el recurso del club a la sanción de Prestianni, escudándose en que compareció “para hablar del partido” y que “será el club el que responda”.

“Prestianni estaba en la delegación esperando que el recurso a la UEFA fuera positivo y luego si jugaba o no sería una decisión técnica, pero no hubo decisión que tomar por la respuesta negativa de la UEFA”, añadió.



Ríos extrañó a Mourinho y piensa en la 'tricolor'

El colombiano atendió a la cadena 'ESPN' y de entrada habló sobre la ausencia de Mourinho en el banquillo por la expulsión que sufrió en el encuentro de ida. "Es nuestro líder, independiente de lo que pase en campo, siempre nos ayuda, para apoyarnos, justo por eso nos expulsaron. Hizo mucha falta", dijo Ríos.

El exPalmeiras dejó en claro que este duelo fue particular por todo lo acontecido entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. "Es un poco difícil, ya se habló mucho del tema, si habló no va cambiar mucho. Fue muy atípica esta llave", se sinceró.

Por último, el volante nacido en Vegachí manifestó que no se confía y que deberá ganarse un puesto para el Mundial 2026. "Faltan algunos partidos, estoy preparándome bastante para estar allá. La Selección Colombia es importante, pero debo hacer buenos juegos con Benfica, si no nunca voy a ser llamado. Trabajo día a día para que los seleccionadores vean que yo puedo aportar", concluyó.