Atlético Nacional vs. Junior: hora, fecha y dónde ver EN VIVO por TV el partidazo por Liga BetPlay

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se enfrentarán este miércoles en el 'plato fuerte' de la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025, en la que ambos equipos buscarán el liderato del Grupo A.

'Verdolgas' y 'tiburones' comparten la cima de la zona con cuatro puntos y les siguen América y e Independiente Medellín, que suman un punto y jugarán el jueves en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

Alineación titular de Atlético Nacional contra Independiente Medellín, por la fecha 2 de cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025 Colprensa

Por todo o nada

El partido de este miércoles se disputará en el estadio Ditaires del municipio de Itagüí, porque el Atanasio Girardot, la casa habitual de Atlético Nacional, está ocupado esta semana en los preparativos del concierto que dará el cantante J Balvin allí el próximo sábado.



Sin embargo, eso no supondrá ningún problema para los 'verdolagas que contarán con la base del equipo que viene disputando los últimos partidos, incluido el veterano portero David Ospina, quien fue figura en el empate 0-0 con el DIM en la segunda jornada.

Publicidad

También estarán el lateral Andrés Felipe Román, el central William Tesillo, el defensor uruguayo Camilo Cándido, el centrocampista Jorman Campuzano, el volante Mateus Uribe, el extremo Marino Hinestroza y el goleador Alfredo Morelos.



Los convocados de Atlético Nacional:

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Junior 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/Fhjgkhlu8v — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 25, 2025

El presente del 'tiburón'

Junior, por su parte, viene de conseguir un punto valioso de su visita al América de Cali, con el que empató 1-1, y apunta a sacar provecho del buen momento que vive para arañar, por lo menos, una unidad de su visita al Atlético Nacional.

Publicidad

"Estamos para ir por todo, es lo que hemos intentado hacer desde el primer partido que llegué a Junior, y los jugadores lo han hecho", expresó el entrenador del club barranquillero, el uruguayo Alfredo Arias, tras el partido contra el América.

Sin embargo, el estratega charrúa tendrá que volver a lidiar, como ya lo hizo el fin de semana, con la baja de uno de sus mejores jugadores, el experimentado defensor paraguayo Javier Báez, quien posiblemente sea reemplazado por Jermein Peña.

Tampoco estarán otros jugadores que vienen lesionados desde hace meses, como es el caso del extremo Déiber Caicedo y del veterano goleador Carlos Bacca.

Arias, en cualquier caso, contará con los jugadores que mejores resultados le han dado en las últimas semanas, como es el caso del extremo José Enamorado, del volante Yimmi Chará, el centrocampista Didier Moreno y el arquero uruguayo Mauro Silveira.

Junior de Barranquilla recibe al Medellín en el inicio de los cuadrangulares. X de @JuniorClubSA

Publicidad

Atlético Nacional vs. Junior: hora, fecha y dónde ver EN VIVO por TV el partidazo por Liga BetPlay

En ese orden de ideas este vibrante partido entre 'verdolagas' y 'tiburones' está pactado para este miércoles 26 de noviembre en el estadio de Ditaires, escenario en donde la pelota rodará a las 8:30 de la noche.

Como es habitual lo podrán seguir EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol colombiano (Win+), y además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto actualizado, las jugadas virales, golazos, crónica del partido, la tabla de posiciones y las reacciones de los protagonistas.