Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Atlético Nacional vs. Junior: hora, fecha y dónde ver EN VIVO por TV el partidazo por Liga BetPlay

Atlético Nacional vs. Junior: hora, fecha y dónde ver EN VIVO por TV el partidazo por Liga BetPlay

Este miércoles, 'verdolagas' y 'tiburones' se enfrentan en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025 en un partido que promete. ¡Prográmese y no se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 25 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Atlético Nacional y Junior rivalizan este miércoles en cuadrangulares por Liga BetPlay II-2025.
Atlético Nacional y Junior rivalizan este miércoles en cuadrangulares por Liga BetPlay II-2025.
Fotos: X de @nacionaloficial y @JunioClubSA

Publicidad

Publicidad

Publicidad