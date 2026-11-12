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Gol Caracol  / Marco Materazzi y el cabezazo de Zidane; "la muerte de Jesús De Miguel me hizo agradecer a Dios"

Marco Materazzi y el cabezazo de Zidane; "la muerte de Jesús De Miguel me hizo agradecer a Dios"

El exdefensor italiano volvió a referirse al recordado cabezazo que recibió de Zidane en la final del Mundial de Alemania 2006 y confesó que la trágica muerte de Jesús De Miguel le hizo dimensionar la gravedad del golpe.

Por: EFE
Actualizado: 12 de nov, 2026
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Marco Materazzi y el recordado cabezazo de Zinedine Zidane en la final del Mundial de Alemania 2006.
Marco Materazzi y el recordado cabezazo de Zinedine Zidane en la final del Mundial de Alemania 2006.
Foto: AFP

El exfutbolista y entrenador italiano Marco Materazzi ha lamentado la muerte del delantero del Tenerife español, Jesús de Miguel, y ha asegurado que le ha hecho "agradecer a Dios" que a él no le ocurriera nada grave por el recordado cabezazo de Zinedine Zidane, en la final del Mundial de Alemania 2006.

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"La muerte de Jesús de Miguel me hizo dar gracias a Dios de que no hubiera pasado nada. En el caso de ese portero se habla de homicidio imprudente por una intervención durante el juego. ¿Y si me hubiera pasado a mí?", confiesa en una entrevista publicada este jueves en el periódico italiano 'La Gazzetta dello Sport'.

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Materazzi ha lamentado la muerte del futbolista, de 30 años, del Club Deportivo Tenerife, acaecida el 3 de noviembre, tras sufrir un día antes un fuerte impacto con el arquero del Andorra, Jesús Owono, durante un partido de LaLiga Hypermotion (Segunda).

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Una tragedia por la que ha sido preguntado por el famoso cabezazo que recibió de 'Zizou' hace veinte años, durante la prórroga de la final del Mundial de Alemania de 2006 entre Francia e Italia.

Marco Materazzi en la final del Mundial de Alemania 2006.
Marco Materazzi en la final del Mundial de Alemania 2006.
Foto: AFP

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El italiano asegura en la 'Gazzetta' que "nunca" ha tenido problemas de hacer la paz con el hoy seleccionador de Francia, que también ha declarado recientemente que no se siente orgulloso de aquella agresión.

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Esto a pesar de que en noviembre de 2010 tuvieron la oportunidad de hacer las paces en la víspera de un encuentro Milan-Real Madrid en la ciudad italiana.

"La ocasión se presentó, como es sabido. Noviembre de 2010, hotel Meliá de Milán, víspera del partido Milan-Real Madrid: salgo del hotel después de haber saludado a (Jose) Mourinho; él está aparcando el coche en la parte trasera. Cuando me ve, se muestra un poco indeciso e incluso se da la vuelta, como para regresar por donde había venido. Pero yo voy hacia él, le estrecho la mano y le digo: 'Me alegra que nos encontremos aquí, donde nadie nos ve'", recordó.

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Y agregó: "Él me responde: 'No te preocupes: son cosas que pasan, cosas del pasado'. Lástima que después lo negara todo, diciendo que pensaba que yo era un aficionado".

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