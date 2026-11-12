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Orgullo en el fútbol colombiano: jugador del Pereira, nominado en importante premio de la FIFA

Una pieza clave del Pereira puso el nombre de la Liga BetPlay en el radar del fútbol global, luego de confirmarse su nominación a un reconocido galardón del máximo ente del fútbol mundial.

Por: EFE
Actualizado: 12 de nov, 2026
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Jugadores del Deportivo Pereira en un partido por la Liga BetPlay II-2026.
Jugadores del Deportivo Pereira en un partido por la Liga BetPlay II-2026.
Pereira Oficial

El colombiano Walmer Pacheco, jugador del Deportivo Pereira, y el brasileño Joao Gomes, del Aston Villa, figuran entre los 11 nominados a los Premios al Mérito de la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) 2026, que reconocen el activismo de los jugadores, informó este jueves el organismo.

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El capitán del elenco 'matecaña' ayudó a organizar y distribuir agua potable, alimentos, kits de higiene y otros suministros esenciales a las familias afectadas en Pereira y Risaralda tras el terremoto que azotó Colombia en agosto de 2026.

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Pacheco también entregó ayuda a hospitales y rescatistas y participó en las labores de remoción de escombros, animando a otros miembros de la comunidad a apoyar la respuesta humanitaria.

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Por su parte, Gomes, de 25 años, utiliza su experiencia con la tartamudez para inspirar a los niños a través de Wolf Words with Wolves Foundation, un proyecto utiliza la actividad física y ejercicios sensorialmente adaptados para fomentar la confianza, la comunicación y la autoestima de los niños con dificultades de habla, lenguaje y audición, explica FIFPRO.

Walmer Pacheco
Walmer Pacheco, jugador del Pereira - Fotos:
Redes sociales

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El centrocampista brasileño también está impulsando una iniciativa similar a través del Instituto João Gomes en Brasil.

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Junto a Pacheco y Gomes, también están nominados el español Julio Pleguezuelo (Plymouth Argyle), el africano Steve Mounie (Augsburgo), el congoleño Christian Luyindama (RD Congo), el coreano Ji So-yun (Suwon) y el neerlandés Jeremie Frimpong (Liverpool).

También hay cuatro mujeres nominadas: la australiana Alex Chidiac (Como), la finlandesa Tinja-Riikka Korpela (HPS), la sueca Zecira Musovic (Malmö) y la estadounidense Phallon Tullis-Joyce (Manchester United).

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Un comité seleccionará a los tres ganadores de las categorías 'Activismo del Jugador', 'Impacto del Jugador' y 'Voz del Jugador', que se anunciarán el próximo jueves 19 de noviembre en la Asamblea General de FIFPRO 2026 en Ciudad de Panamá, Panamá.

Cada uno recibirá 10.000 dólares para apoyar su iniciativa, entre las que destacan proporcionar agua potable a comunidades, crear espacios inclusivos o luchar por la igualdad en el fútbol femenino, explicó la federación.

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