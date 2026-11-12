Partidos EN VIVO HOY 12 de noviembre del 2026: horarios y programación por TV

Este jueves, el calendario futbolero trae partidazos. Hay acción en la Liga de Naciones de la UEFA, duelos preparatorios internacionales, jornada en la Liga BetPlay II-2026 y más.
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 12 de noviembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Publicidad
Partidos EN VIVO HOY, jueves 12 de noviembre del 2026:
|Hora
|Partido
|Competición
|Canales
|12:00 p.m.
|Turquía vs. Bélgica
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|12:00 p.m.
|Lituania vs. Surinam
|Amistoso
|Disney+ Premium
|12:00 p.m.
|Armenia vs. Chipre
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|12:30 p.m.
|Malta vs. Suazilandia
|Amistoso
|Disney+ Premium
|12:45 p.m.
|FC Barcelona Femenino vs. Arsenal Femenino
|Champions League Femenina
|Disney+ Premium, ESPN 3
|2:00 p.m.
|Islas Caimán vs. Guyana
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|2:00 p.m.
|Barbados vs. Guadalupe
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|2:45 p.m.
|Montenegro vs. Letonia
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|2:45 p.m.
|República Checa vs. España
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN 3
|2:45 p.m.
|Inglaterra vs. Croacia
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|2:45 p.m.
|San Marino vs. Bielorrusia
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|2:45 p.m.
|Albania vs. Finlandia
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|2:45 p.m.
|Italia vs. Francia
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN
|3:00 p.m.
|Benfica Femenino vs. Austria Wien Frauen
|Champions League Femenina
|Disney+ Premium
|3:00 p.m.
|Bonaire vs. Cuba
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|5:00 p.m.
|Aruba vs. Martinica
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|5:00 p.m.
|Deportivo Pasto vs. Junior
|Liga Betplay
|Win Fútbol+, Win Play
|6:00 p.m.
|Antigua y Barbuda vs. Trinidad y Tobago
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|6:00 p.m.
|Estudiantes de la Plata vs. Independiente Rivadavia
|Supercopa Argentina
|Disney+ Premium
|7:00 p.m.
|Llaneros vs. Boyacá Chicó
|Liga Betplay
|Win Fútbol+, Win Play, Win Sports
|7:30 p.m.
|Curazao vs. Panamá
|CONCACAF Nations League
|Por confirmar / Sin canal en la list