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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 12 de noviembre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 12 de noviembre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY jueves 12 de noviembre, con partidazos en la Liga de Naciones de la UEFA, Liga BetPlay y amistosos internacionales. ¡Agéndese y no se pierda ningún compromiso!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de nov, 2026
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Kylian Mbappé, figura y capitán de la Selección de Francia.
Kylian Mbappé, figura y capitán de la Selección de Francia.
AFP

Este jueves, el calendario futbolero trae partidazos. Hay acción en la Liga de Naciones de la UEFA, duelos preparatorios internacionales, jornada en la Liga BetPlay II-2026 y más.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 12 de noviembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, jueves 12 de noviembre del 2026:

HoraPartidoCompeticiónCanales
12:00 p.m.Turquía vs. BélgicaUEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
12:00 p.m.Lituania vs. SurinamAmistosoDisney+ Premium
12:00 p.m.Armenia vs. ChipreUEFA Nations LeagueDisney+ Premium
12:30 p.m.Malta vs. SuazilandiaAmistosoDisney+ Premium
12:45 p.m.FC Barcelona Femenino vs. Arsenal FemeninoChampions League FemeninaDisney+ Premium, ESPN 3
2:00 p.m.Islas Caimán vs. GuyanaCONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
2:00 p.m.Barbados vs. GuadalupeCONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
2:45 p.m.Montenegro vs. LetoniaUEFA Nations LeagueDisney+ Premium
2:45 p.m.República Checa vs. EspañaUEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN 3
2:45 p.m.Inglaterra vs. CroaciaUEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
2:45 p.m.San Marino vs. BielorrusiaUEFA Nations LeagueDisney+ Premium
2:45 p.m.Albania vs. FinlandiaUEFA Nations LeagueDisney+ Premium
2:45 p.m.Italia vs. FranciaUEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN
3:00 p.m.Benfica Femenino vs. Austria Wien FrauenChampions League FemeninaDisney+ Premium
3:00 p.m.Bonaire vs. CubaCONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
5:00 p.m.Aruba vs. MartinicaCONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
5:00 p.m.Deportivo Pasto vs. JuniorLiga BetplayWin Fútbol+, Win Play
6:00 p.m.Antigua y Barbuda vs. Trinidad y TobagoCONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
6:00 p.m.Estudiantes de la Plata vs. Independiente RivadaviaSupercopa ArgentinaDisney+ Premium
7:00 p.m.Llaneros vs. Boyacá ChicóLiga BetplayWin Fútbol+, Win Play, Win Sports
7:30 p.m.Curazao vs. PanamáCONCACAF Nations LeaguePor confirmar / Sin canal en la list
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