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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jefferson Lerma recibió duras noticias desde Crystal Palace, mientras está con Selección Colombia

Jefferson Lerma recibió duras noticias desde Crystal Palace, mientras está con Selección Colombia

En Crystal Palace tomaron una decisión radical, misma de la que está atento Jefferson Lerma. ¡Acá le contamos lo que pasó con el equipo del volante vallecaucano!

Por: EFE
Actualizado: 12 de nov, 2026
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Jefferson Lerma, volante de la Selección Colombia y del Crystal Palace.
Jefferson Lerma, volante de la Selección Colombia y del Crystal Palace.
Foto: AFP

El Crystal Palace ha despedido a su entrenador, Pierre Sage, después del decepcionante inicio de temporada, según confirmó este jueves 12 de noviembre el club inglés. Recordemos que en las 'águilas' milita el volante colombiano, Jefferson Lerma.

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Los 'eagles', que no ganan en Premier League desde el 11 de octubre y sólo suman dos triunfos en la competición, cayeron este sábado contra el Liverpool y son colistas con siete puntos, a dos de la salvación que marca en estos momentos el Coventry City. Además, son el equipo que más goles recibe en la competición con 24.

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En Europa, la situación no es mucho mejor y sólo han ganado uno de los cuatro partidos que han jugado, situándose en la posición número 21 de la Europa League.

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Es el segundo técnico en ser despedido este curso en la Premier League, tras Michael Carrick, quien también perdió su puesto este jueves.

Jefferson Lerma en Crystal Palace vs. Liverpool. El colombiano fue amonestado al minuo 82.
Jefferson Lerma en Crystal Palace vs. Liverpool. El colombiano fue amonestado al minuo 82.
Foto: AFP

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¿Quién es el candidato para el ser nuevo entrenador del Crystal Palace?

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Su sucesor apunta a ser Thomas Frank, ex del Brentford y del Tottenham Hotspur.

El Palace contrató a Sage como sucesor de Oliver Glasner después de que este decidiera extinguir su contrato al considerar que el club londinense no se estaba reforzando como debía.

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En su etapa en el equipo, el austríaco ganó una FA Cup, una Conference League y una Community Shield, además de clasificarlos dos años seguidos a Europa, un hito en la historia de los del sur de Londres.

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