Gigante europeo pone sus ojos en Luis Díaz; se lo quiere arrebatar a Bayern Múnich

El mercado de fichajes europeo vuelve a situar a Luis Díaz en el centro de los rumores, tras conocerse el fuerte interés del París Saint-Germain (PSG) por hacerse con sus servicios deportivos. La directiva del club francés ha colocado al extremo colombiano del Bayern Múnich en lo más alto de su lista de prioridades ante una emergencia de primer orden: la grave lesión de Khvicha Kvaratskhelia.

Recordemos que el georgiano sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el compromiso contra Barcelona por Champions League el pasado 20 de octubre, un percance físico que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante al menos seis meses y que obliga a los parisinos a buscar un reemplazo de garantías inmediatas en el frente de ataque.

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Pero a pesar de la urgencia y el músculo financiero del conjunto de la capital francesa, la operación se vislumbra compleja. Según reportes de fuentes cercanas al entorno del jugador de nuestro país, 'Lucho' atraviesa un momento de plena estabilidad personal y profesional en Alemania, donde se siente sumamente feliz y no contempla bajo ninguna circunstancia abandonar la disciplina 'bávara'. A esta postura firme del exLiverpool y Porto se suma su situación contractual, ya que mantiene un vínculo vigente con Bayern hasta junio de 2029; lo que blinda al club ante cualquier intento de negociación.

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Luis Díaz, delantero colombiano de Bayern Múnich, en un partido de la Champions League Getty Images

El deseo del PSG responde directamente al impacto superlativo que el oriundo de Barrancas ha tenido desde su llegada a Múnich. Durante la temporada pasada, Díaz Marulanda se consolidó como una pieza indispensable en el esquema ofensivo del equipo entrenado por Vincent Kompany, firmando registros extraordinarios de 26 goles y 23 asistencias. Su desequilibrio constante por la banda y capacidad goleadora fueron determinantes para que el Bayern conquistara el título de la Bundesliga y el de la Copa de Alemania.

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En la presente campaña, antes de verse frenado por los problemas físicos, la figura de la Selección Colombia mantenía un ritmo competitivo notable, acumulando cinco anotaciones y una asistencia en apenas once compromisos disputados. Actualmente, 'Lucho' se encuentra lesionado y enfocado exclusivamente en completar su proceso de recuperación para regresar cuanto antes a las canchas.

Así las cosas, con el respaldo de su contrato a largo plazo, su protagonismo indiscutible en el proyecto deportivo y su negativa a cambiar de aires, todo indica que el interés del París Saint-Germain chocará con una puerta cerrada en Múnich. Pero en el fútbol nada está escrito.

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🚨 PSG reportedly eye Bayern's Luis Diaz after Khvicha Kvaratskhelia's ACL injury



- PSG have Bayern Munich forward Luis Diaz at the top of their wishlist

- They are looking for a replacement for Khvicha Kvaratskhelia, who tore his cruciate ligament against Barcelona and will be… pic.twitter.com/9DBYlEjVYC — Football Culture (@CultFooty) November 11, 2026