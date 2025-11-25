Lothar Matthäus, de nuevo se mete con Luis Díaz; postula jugador en Bayern Múnich

El Bayern de Múnich, bajo la dirección de Vincent Kompany, enfrenta un dilema ofensivo crucial de cara al trascendental encuentro de la Champions League contra el Arsenal en el Emirates Stadium, este miércoles a las 3 de la tarde. La baja por sanción de Luis Díaz, expulsado tras una dura entrada sobre Achraf Hakimi del PSG, obliga al técnico a reestructurar su línea de ataque.

Ante esta encrucijada, una voz autorizada del fútbol alemán, el legendario Lothar Matthäus, ha instado al club a tomar una decisión audaz: darle la titularidad a la joven promesa Lennart Karl.

El ex capitán de la selección alemana y figura histórica del Bayern ha sido categórico en su recomendación. Para Matthäus, el momento es perfecto para lanzar a Karl al ruedo, a pesar de la magnitud del escenario y del rival.

Matthäus sentenció: "Sin duda, yo pondría a Karl de titular para sustituir a Díaz, que está suspendido. No se puede esperar que marque tres goles de golpe, pero puede hacerlo, tiene instinto y crea jugadas especiales".



La estrella mundial cree que el joven atacante posee las cualidades necesarias para inyectar chispa y talento individual en la ofensiva bávara, que será crucial para romper la defensa del Arsenal.

La sugerencia de Matthäus implica darle una responsabilidad mayor a Lennart Karl, quien es la naciente figura del fútbol europeo y algunos ya lo comparan con Lionel Messi, y, además, se daría en una eliminatoria de Champions y fuera de casa, en el hostil ambiente del Emirates.

Sin embargo, el histórico Balón de Oro defiende que las grandes oportunidades no esperan, y que la única forma de verificar el potencial de un joven es en la adversidad.

"Pero si no es ahora, ¿cuándo? Su estado de forma actual habla claramente a su favor". El mensaje de Matthäus a Kompany es claro: la forma actual del jugador, su talento natural y la necesidad de sustituir a un referente como Díaz, hacen de este el momento ideal para que Lennart Karl siga mostrando su dotes.

Lennart Karl, nueva figura del Bayern Múnich Foto: X/@FCBayern

