“En Millonarios hoy todo es negativo, hay vergüenza con la gente que acompañó en Bucaramanga”

Millonarios comenzó de mala manera su actuación en la Liga BetPlay 2026-I, con dudas que dejó el año anterior, y con una discreta participación en el estadio Américo Montanini, donde perdieron 2-1 a manos del Atlético Bucaramanga. Tras el partido hubo autocrítica del capitán del equipo azul, David Mackalister Silva.

El número 14 de los 'embajadores' habló en zona mixta tras el compromiso en territorio santandereano, mostrándose afectado por la derrota, pero sobre todo por el nivel mostrado a nivel colectivo, que rápidamente generó críticas de sus hinchas en redes sociales.



Autocrítica en Millonarios, tras derrota con Bucaramanga

Para iniciar, David Mackalister Silva no se puso con rodeos y señaló que "hoy todo es negativo, creo que nosotros lo jugadores no supimos ni tuvimos la claridad del día de hoy para poder hacer lo que el profe nos había pedido", y de igual manera asumió la responsabilidad, al igual que sus compañeros, quienes son los que están en el terreno de juego.

"Eso hablábamos ahorita con Darwin Quintero, en la cancha decíamos nosotros, tenemos que hacerle porque nosotros somos los encargados de dar fútbol y no lográbamos hacer dos pases seguidos entonces es muy difícil cuando nosotros somos los que tenemos el compromiso, y la obligación de generar no logramos hacerlo", detalló el capitán de Millonarios.

Bucaramanga vs Millonarios - Foto: Millonarios Oficial

Para terminar, Mackalister analizó cómo se dio la remontada que sufieron a manos del Bucaramanga. "El gol viene de una media distancia, pero sin duda alguna nos vamos con mucha bronca, porque no es lo que queríamos hacer", pero de paso el '14' de los azules ya pone la mirada en lo que se viene, y que en El Campín deben hacerse fuerte con su gente. "Es recomponer en casa, nuevamente tenemos vergüenza con toda la gente que nos acompañó, con nosotros, con todo, porque no salió nada como se había planteado", cerró diciendo en declaraciones recogidas por 'Azul Total'.



El próximo partido de Millonarios será el domingo 25 de enero, a las 6.10 p.m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-I. El rival a vencer será el actual campeón del fútbol colombiano, el Junior de Barranquilla.