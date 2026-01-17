Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "En Millonarios la sensación no es buena, en especial cuando se pierde; uno se va frustrado"

"En Millonarios la sensación no es buena, en especial cuando se pierde; uno se va frustrado"

El técnico de Millonarios, Hernán Torres, habló en rueda de prensa luego de perder 2-1 en su debut en la Liga BetPlay 2026-I, con el Atlético Bucaramanga. ¿Qué pasó en el equipo bogotano?

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 17 de ene, 2026
Comparta en:
Hernán Torres Millonarios
Hernán Torres, técnico de Millonarios
Millonarios Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad