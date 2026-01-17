"En Millonarios la sensación no es buena, en especial cuando se pierde; uno se va frustrado"

Millonarios arrancó perdiendo en la Liga BetPlay 2026-I, luego de caer 2-1 a manos del Atlético Bucaramanga, en el estadio Américo Montani, a pesar de empezar ganando e irse con ventaja al descanso del partido. Hernán Torres dio sus impresiones del compromiso en rueda de prensa.

Para arrancar el técnico de los azules detalló que "la sensación no es buena, cuando uno pierde nunca es buena, y más Millonarios que tiene que ganar todo lo que juegue y en lo que participe", dejando saber que las críticas llegan a las huestes 'embajadoras' a pesar de ser la primera fecha del campeonato, y en especial tras los malos resultados del semestre pasado.



Acá más declaraciones de Hernán Torres, técnico de Millonarios:

*Análisis del partido

"Se hizo un planteamiento que iba bien, que lo llevábamos bien, ordenados, tranquilos, hasta que llegó ese gol del venezolano que la puso al angulo y nos descompusimos un poquito. Luego viene el segundo gol muy rápido, y ahí se bajo el ímpetu que teníamos. Hicimos cambios, tuvimos un par de posibilidades y no concretamos. Uno se va frustrado porque uno venia pensando positivo".

*¿Qué pasó con Dewar Victoria?

"Dewar Victoria sí hizo la pretemporada, no viajó porque tuvo un problema por el que no pudo salir del país, fue devuelto del aeropuerto, entonces sí hizo pretemporada, todo lo que trabajamos de inicio, no fue a Argentina por un problema. Busqué con él, Rodrigo Ureña estaba cansado, teníamos controlado a Bucaramanga, y al ir perdiendo tenia que sacar un volante, y me decidí por él, a veces hay que sacrificar jugadores".

Bucaramanga vs Millonarios - Foto: Millonarios Oficial

*No habrá más refuerzos

"Yo creo que ya estamos completos, como decimos, la gente que está es la que va a trabajar el semestre, esperemos consolidar más puestos en las líneas y el trabajo en equipo. Hoy se vieron interesantes, también se vieron otras que no y hay que entrar a mejorar en el día a día".



*Hay trabajo por hacer en Millonarios

"Tratamos de armar módulos importantes, lastimosamente las derrotas desbaratan todo, pero esto es el fútbol. Cuando se pierde hay peros, pero no hay tiempo para esperar, Millonarios tiene que ganar sí o sí, y nos vamos un poco aburridos".

Publicidad

*¿Hay duda en los arqueros de Millonarios?

"Dirigí 13 partidos, gané 6, empatamos 4 y perdimos 3, yo no puedo hablar antes de mí. La situación cambia, cuando venimos de Argentina todo el mundo hablaba bien de los dos arqueros. Hoy falló uno, hubo un error y no se ve bien los arqueros, no podemos equivocarnos, pero los que fuimos arqueros sabemos que esto es así".