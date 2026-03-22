En Palmeiras la toman con calma respecto a Jhon Arias: "Le estamos dando esta oportunidad"

El pasado sábado 21 de marzo, Palmeiras visitó a Sao Paulo en el estadio Morumbí, con Jhon Arias como uno de los principales protagonistas en la alineación titular.

Y es que el colombiano, quien viene de un proceso de adaptación nuevamente al fútbol brasileño; tuvo una lúcida actuación con el ‘verdao’, anotando un auténtico golazo de media distancia, que significó el tanto del triunfo de Palmeiras.

Evidentemente, así como en la prensa local; en el cuerpo técnico del equipo ‘alviverde’ tampoco dejaron pasar por alto el protagónico partido del colombiano, quien se robó los elogios de todo el mundo.

Jhon Arias, jugador colombiano, en su presentación como nuevo fichaje de Palmeiras para 2026 Twitter Oficial de Palmeiras

Y en esta ocasión, el asistente técnico de Palmeiras, Joao Martins, fue el encargado de hablar en rueda de prensa, refiriéndose a la actuación del ‘cafetero’, quien se ha ganado el respaldo y confianza de todos en el conjunto ‘verdao’.



"En cada cambio se necesita tiempo. Si me mudo de casa, tengo que adaptarme al trayecto diario, al tráfico. Si cambio de club, tengo que adaptarme bien a todo. Cuando Arias llegó, ya estábamos compitiendo. Tiene una gran ventaja porque ya ha jugado en el fútbol brasileño, lo que facilita las cosas", indicó de entrada el asistente de Abel Ferreria.

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Sumado a eso, en Palmeiras se refirieron al nivel que ha mostrado el colombiano durante estos primeros partidos, dejando muestras de calidad y polifuncionalidad en varias zonas del terreno de juego: “Le estamos dando esta oportunidad; estamos seguros de que será útil en diversas funciones y posiciones. Es imposible predecir si tendrá éxito o no. Le estamos dando esta oportunidad; ahora se incorpora a la selección nacional, espero que todo le vaya bien allí",

Jhon Arias, extremo colombiano del Palmeiras. X de @Palmeiras

"Este era el tercer partido con dos días de descanso. Sabemos lo cansados que estamos, pero tenemos que respetar las reglas; llevamos cinco años y medio aquí aprendiendo. Las reglas nos exigen entrenar, prepararnos para todo. Buscar el resultado, ir por delante y saber defender. De eso se trata el campeonato; fuimos muy disciplinados tácticamente. Queríamos marcar un segundo, un tercero, pero hicimos lo necesario para conseguir los tres puntos, que al final es lo más importante”, concluyó Joao Martins, ante los medios de comunicación.



¿Cómo va Palmeiras en el Brasileirao?

El cuadro 'verdao' actualmente ocupa la primera casilla en el Brasileirao, con un total de 19 unidades en ocho encuentros disputados. Justamente, el equipo que le sigue los pasos en la tabla es el Sao Paulo, con 16 puntos; por lo que el más reciente triunfo es un golpe sobre la mesa para el 'verdao'.