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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En Palmeiras la toman con calma respecto a Jhon Arias: "Le estamos dando esta oportunidad"

En Palmeiras la toman con calma respecto a Jhon Arias: "Le estamos dando esta oportunidad"

Luego de anotar y ser figura en el triunfo por 1-0 contra Sao Paulo; en el cuadro 'verdao' se refirieron al colombiano, destacando que viene en un proceso de adaptación.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Jhon Arias festejando anotación con Palmeiras, en el Brasileirao.
Jhon Arias festejando anotación con Palmeiras, en el Brasileirao.
Foto: Getty Images.

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