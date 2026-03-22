"Mi solidaridad con Santiago Castrillón; Señor dale fuerza a su cuerpo"

Millonarios vive un momento especial en la Liga BetPlay I-2026. Desde la salida de Hernán Torres y llegada de Fabián Bustos, la historia cambió. Prueba de ello es que el 'embajador' marcha en el quinto lugar, con 20 puntos, producto de seis victorias, dos empates y cinco derrotas, con una diferencia de gol de +9. De hecho, en la fecha 13, golearon 1-4 a Once Caldas, en el estadio Palogrande, de Manizales.

Sin embargo, en medio de esa alegría, se presentó un triste suceso que ha hecho que las emociones bajen. En el partido de Millonarios Sub-20 contra Independiente Santa Fe, de esa categoría, que finalizó con triunfo 4-2 para el azul capitalino, se vivieron momentos de angustia por la salud del mediocampista, Santiago Castrillón, quien es una de las figuras de la cantera de la institución bogotana.

"Hubo minutos de confusión. En algún momento se temía lo peor, después de que al jugador de Millonarios se lo llevaran en camilla. Tiempo después se informó a todos en la cancha, que lo estaban tratando en una clínica del norte de la ciudad", indicó una fuente que presenció el hecho, en una charla con Gol Caracol. Razón por la que las reacciones no se han hecho esperar en el mundo del fútbol.

"Quiero mandar un mensaje para un jugador nuestro que tuvo un tema de salud importante en el partido, a Santiago Castrillón, es un chico que entrena con nosotros, que está todas las semanas y que Dios lo bendiga y lo siga recuperando; fuerza a su familia", dijo el entrenador, Fabián Bustos, en rueda de prensa, tras la victoria sobre el 'blanco blanco'. Pero no fue el único que se pronunció.



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"Primero que todo, quiero mandarle muchas fuerzas a Santi y a toda su familia, que estamos con él y que este triunfo es para él, más que nada", sentenció Edgar Elizalde. Recordemos que Santiago Castrillón fue convocado al plantel profesional, por primera vez, el 20 de octubre de 2025 para el encuentro con Bucaramanga, por la Liga BetPlay. Y es que muchos resaltan sus condiciones en el campo.

El hecho ha causado un fuerte impacto, hasta el punto de que desde las toldas de Atlético Nacional también enviaron una voz de apoyo y aliento. René Higuita escribió lo siguiente en su cuenta oficial de 'X': "Mi solidaridad para el chico Santiago Castillón y para toda su familia , señor dale fuerza a su cuerpo, calma a su espíritu y luz a quienes lo están atendiendo en este momento".