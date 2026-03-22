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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Mi solidaridad con Santiago Castrillón; Señor dale fuerza a su cuerpo"

"Mi solidaridad con Santiago Castrillón; Señor dale fuerza a su cuerpo"

Continúan las reacciones por lo ocurrido con el jugador de Millonarios Sub-20, Santiago Castrillón, quien sufrió problemas de salud en medio de un partido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Santiago Castrillón, jugador de Millonarios Sub-20, en medio de un partido
Santiago Castrillón, jugador de Millonarios Sub-20, en medio de un partido
Instagram Oficial de Santiago Castrillón

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