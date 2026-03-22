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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Quién es Santiago Castrillón, jugador hospitalizado tras partido de Millonarios Sub-20?

¿Quién es Santiago Castrillón, jugador hospitalizado tras partido de Millonarios Sub-20?

De Santiago Castrillón, talento joven de Millonarios, se ha hablado en las últimas horas por un incidente en el clásico frente a Santa Fe, del torneo de la FCF.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Santiago Castrillón Millonarios Sub-20
Santiago Castrillón, futbolista de Millonarios Sub-20 - Foto:
Millonarios Oficial

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