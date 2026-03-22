La Selección Colombia, en modo partidos frente a Croacia y Francia; van llegando las figuras

La Selección Colombia comenzó su concentración en Orlando, Estados Unidos, pensando en los partidos preparatorios frente a Croacia y Francia (26 y 29 de marzo), desde el sábado con la llegada de varias de las figuras convocadas por el técnico argentino Néstor Lorenzo.

Los primeros en presentarse en territorio norteamericano fueron Dávinson Sánchez, Jefferson Lerma, Daniel Muñoz, Yerson Mosquera y Johan Mojica, quienes le madrugaron al llamado de la 'tricolor' para alistarse de cara a los compromisos de fogueo y lo que será la participación en el Mundial 2026.

Según la FCF, "se tiene previsto que el resto de convocados se incorpore entre este domingo y el transcurso de los días lunes y martes, completando así la plantilla", recordando que fueron 26 los citados por Néstor Lorenzo para medirse a dos potencias del fútbol europeo como Croacia y Francia.

Se espera que en las próximas horas las dos estrellas de la Selección Colombia, Luis Díaz y James Rodríguez, se sumen a la concentración, sabiendo que el guajiro no tuvo acción este sábado con Bayern Múnich, por la sanción que tenía de una fecha, y con el '10' teniendo partido este mismo domingo con el Minnesota United, en la MLS, pero al estar en territorio norteamericano podría unirse luego de dicho compromiso.



Publicidad

Hora y TV de partidos de Selección Colombia contra Croacia y Francia:

Colombia vs Croacia

Fecha: jueves 26 de marzo

Hora: 6:30 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Camping World Stadium (Orlando, Estados Unidos)

Transmisión: Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com

Colombia vs Francia

Fecha: domingo 29 de marzo

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Northwest Stadium

Transmisión: Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com



Convocatoria Selección Colombia para partidos contra Croacia y Francia:

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

Camilo Vargas – Atlas (MÉX)

Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Déiver Machado – FC Nantes (FRA)

Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)

James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)

Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)

Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)

Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

Juan David Cabal – Juventus (ITA)

Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Luis Diaz – Bayern Múnich (GER)

Luis Suárez – Sporting Club (POR)

Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA)

Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)