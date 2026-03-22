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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia, en modo partidos frente a Croacia y Francia; van llegando las figuras

La Selección Colombia, en modo partidos frente a Croacia y Francia; van llegando las figuras

A Estados Unidos ya van arribando los convocados por el técnico Néstor Lorenzo a la Selección Colombia, para preparar los duelos de fogueo frente a dos rivales de alto nivel en Europa.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Daniel Muñoz Selección Colombia
Daniel Muñoz, futbolista de la Selección Colombia - Foto:
FCF

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