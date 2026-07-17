En qué equipo jugará Gustavo Puerta tras disputar el Mundial 2026 y cuánto vale su transferencia

La Selección Colombia desarrolló una campaña apenas aceptable en el Mundial 2026, tras llegar a octavos de final del torneo sin ninguna derrota en los cinco partidos que disputó y dejando varios jugadores como protagonistas en la máxima cita orbital.

Uno de los destacados fue Gustavo Puerta, quien desde los partidos de preparación antes de la Copa del Mundo, venía mostrando un nivel superlativo, al punto de arrebatare el puesto titular a Richard Ríos, quien fue antes del certamen orbital el dueño de esa pocisión.

Por ello, culminada la participación de la 'tricolor' en el torneo, han sido varios los clubes que han mostrado interés en Puerta, y desde Italia, aseguran que Bolonia es el que entra fuerte en la pelea.

"En zona media aparece Gustavo Puerta, del Racing Santander, recién ascendido a LaLiga. Hay quienes hablan de una oferta de 15 millones, pero no hay confirmación y, en cualquier caso, no sería suficiente: el club español quiere 20 millones por el jugador, quien se ha revalorizado tras un buen Mundial con Colombia. Era compañero de Lucumí, quien gusta en la Juventus y en Al Hilal", se leyó en la portada del diario 'Corriere di Bologna'.



#MERCADO 🗞️ @corrierebologna — 🇨🇴 Gustavo Puerta interesa al @Bolognafc1909



Una suspuesta oferta de €15M no es suficiente para convencer al @realracingclub. El club recien ascendido a la primera división quiere €20M por el volante de 22 años, figura de Colombia en el mundial pic.twitter.com/ObkvEuLrOa — Mauricio Andrés Luna Aroztegüi (@MauricioAndrsL6) July 17, 2026

Publicidad

Racing inició pretemporada sin Gustavo Puerta

El jugador que milita en Club Racing Santander de la liga de España, actualmente se encuentra en territorio nacional disfrutando de sus vacaciones. Mientras tanto, el club visita este sábado San Sebastián para medirse a la Real Sociedad, en su primer encuentro de pretemporada de cara a su vuelta a primera división, con la única novedad de Sergio Canales.

Publicidad

La expedición 'verdiblanca' estará repleta de canteranos ante la ausencia de más fichajes, por el momento, y la baja por lesión del georgiano Guliashvili.

Además, tampoco se han incorporado a los entrenamientos, y no es seguro que lo vayan a hacer, ni Salinas, recientemente campeón de Europa con la Selección sub 19, y Gustavo Puerta, quien pasa sus vacaciones en su país.

Los cántabros, que iniciaron las sesiones de entrenamiento el pasado lunes, afrontan una intensa pretemporada en la que, además de la Real Sociedad, se enfrentarán a equipos como Osasuna, Athletic Club, Sporting de Gijón, Alavés o el Wolverhampton inglés.

Todo ello con la intención de llegar en las mejores condiciones posibles al debut liguero ante el Villarreal, el próximo 16 de agosto, a las 17.00 horas, en El Sardinero.