Hinchas de Argentina agotan vuelos para final de Mundial 2026; quieren ser locales en Nueva Jersey

Los vuelos que Aerolíneas Argentinas añadió a su programación ante la fuerte demanda de pasajes para viajar a Estados Unidos desde el país suramericano con vistas a la final del Mundial 2026 donde Argentina se medira ante España se agotaron en sólo unas horas, confirmaron este viernes a EFE fuentes de la compañía.

Tras el triunfo de Argentina en semifinales ante Inglaterra el pasado miércoles (1-2), la compañía añadió a su programación dos vuelos a Nueva York que se pusieron a la venta esa misma noche y el jueves ya estaban agotados.

"Se vendió todo. Tampoco quedan plazas para Miami, con dos vuelos por día", indicaron a EFE fuentes de la línea aérea. La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se disputará el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Para reforzar su programación Aerolíneas había añadido dos vuelos -para este viernes en la noche y para el sábado a la mañana- desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, y el aeropuerto internacional John F. Kennedy, de Nueva York, operados con aviones Airbus A330. Además, la compañía cuenta con dos vuelos diarios de Buenos Aires a Miami durante estos días previos a la final, para ampliar las alternativas de conexión hacia Nueva York.



Selección de España y Selección de Argentina; selecciones que jugarán la final del Mundial 2026 Fotografías de: AFP

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Tras agotarse los boletos, Aerolíneas Argentinas anunció este viernes en un comunicado que sumará un tercer vuelo especial a Nueva York, con salida desde Ezeiza el sábado en la noche "para todos aquellos que quieran viajar a alentar a la selección argentina de cara a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026".El nuevo vuelo contará con una tarifa para el tramo de ida desde 2.200 dólares más impuestos.

"La decisión se tomó luego de que los dos vuelos especiales anunciados previamente se completaran en menos de 12 horas, reflejando la fuerte demanda de pasajeros para acompañar al equipo nacional en la instancia decisiva del torneo", indicó la empresa.