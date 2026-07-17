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Gol Caracol  / Francia le 'echó flores' a España y Argentina; "merecen estar en la final del Mundial 2026"

Francia le 'echó flores' a España y Argentina; "merecen estar en la final del Mundial 2026"

El técnico Didier Deschamps se 'regó' en elogios hacía los finalistas del Mundial 2026, asegurando que España y Argentina "batieron a todos sus adversarios".

Por: EFE
Actualizado: 17 de jul, 2026
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Didier Deschamps, técnico de Francia
Didier Deschamps, técnico de Francia
AFP

El seleccionador francés, Didier Deschamps, aseguró este viernes que España y Argentina son los justos finalistas del Mundial por haber batido a todos sus rivales en las eliminatorias, y destacó que el objetivo de Francia pasa por marcharse del torneo con el bronce.

"Ellos (España) fueron mejores y merecen estar en la final, Argentina también. Batieron a todos sus adversarios", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al partido por el tercer puesto, en el que Francia se enfrentará a Inglaterra.

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Tras sembrar las dudas sobre la actuación del árbitro después de la derrota contra España en semifinales (2-0), Deschamps zanjó este viernes el tema aclarando que el colegiado no fue la causa de la eliminación francesa.

Sin embargo, lamentó lo condicionado que jugó Adrian Rabiot por la tarjeta amarilla que vio a los pocos minutos de comenzar.

El entrenador francés, que afronta su último encuentro al frente de la selección, también aclaró una supuesta salida de tono de Ousmane Dembélé durante el descanso de ese partido en el vestuario, pero indicó que el actual Balón de Oro nunca negó sus tácticas, sino que llamó a sus compañeros a presionar mejor.

Lionel Messi y Lamine Yamal
Lionel Messi y Lamine Yamal; jugaran la final del Mundial 2026
Fotografías de: AFP

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La derrota contra España obligó a Francia a disputar en el Hard Rock Stadium de Miami el partido por el tercer y cuarto puesto, un encuentro que Deschamps confesó que no es el deseado por nadie.

Aunque resaltó que tienen la responsabilidad de representar a Francia de la mejor forma posible y regresar con el bronce.

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"Hay un deber cuando se lleva esta camiseta. Tenemos deberes cuando venimos al equipo de Francia", sostuvo.

Y, a falta de la rueda de prensa posterior al partido por el bronce, se despidió diciendo que echará de menos la selección, pero agradeció la oportunidad de estar catorce años al frente de 'Les Bleus'.

Deschamps llegó al banquillo en 2012, cuando 'Les Bleus' estaban inmersos en una una crisis de resultados, y consiguió revertir la situación hasta conquistar el Mundial en 2018 y la Liga de Naciones en 2021.

Además, alcanzó la final de la Eurocopa en 2016 y del Mundial en 2022. Su reemplazo, a falta de confirmación oficial, será Zinedine Zidane.

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