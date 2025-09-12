Síguenos en::
Gol Caracol

Alarma para el 'Bolillo' Gómez; FIFA abre proceso contra la selección de El Salvador

Este jueves, la Federación Salvadoreña de Futbol (Fesfut) informó de una notificación de la FIFA que afecta los intereses de su selección. Todo ocurrió por un hecho en un partido de las eliminatorias.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 12, 2025 08:17 a. m.
Hernán 'Bolillo' Gómez, técnico colombiano de la Selección de El Salvador
Hernán 'Bolillo' Gómez, técnico colombiano de la Selección de El Salvador
Foto: X/ @LaSelecta_SLV

