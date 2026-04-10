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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En Sporting Lisboa sonríen; Luis Javier Suárez generó novedades previo a nueva jornada en Portugal

En Sporting Lisboa sonríen; Luis Javier Suárez generó novedades previo a nueva jornada en Portugal

Luis Javier Suárez, que es el máximo goleador de la actual liga portuguesa, reportó noticias positivas de cara al enfrentamiento contra Estrela da Amadora de este sábado.

Por: EFE
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero colombiano que milita en Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero colombiano que milita en Sporting Lisboa.
AFP

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