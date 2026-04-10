En Sporting Lisboa sonríen; Luis Javier Suárez generó novedades previo a nueva jornada en Portugal

El Sporting Lisboa volverá a tener a su disposición al delantero colombiano Luis javier Suárez este sábado, cuando continuará su ataque al liderato en su encuentro frente al Estrela da Amadora en la jornada 29 de la Liga Portugal.

Suárez Charris, máximo goleador de la competición con 24 dianas, fue baja por sanción en la reñida victoria sobre el Santa Clara (4-2) hace una semana, con la que su equipo, segundo y con un partido menos, recortó a cinco puntos su distancia con respecto a los 'dragones', que empataron contra el Famalicão (2-2).

Luis Javier Suárez es figura en Sporting Lisboa. X de @SportingCP

El choque contra el 13º clasificado marca el inicio de una etapa exigente para el Sporting Lisboa, que posteriormente viajará a Londres para enfrentarse al Arsenal en la vuelta de los cuartos de la Champions League (cayó por 0-1 en la ida) y que recibirá a su máximo rival, el Benfica, en el derbi de Lisboa de la siguiente jornada.



El domingo, el Porto de los españoles Gabri Veiga y Borja Sainz intentará contra el Estoril volver a la senda de la victoria tras sus empates en la Liga Portugal y en la Europa League contra el Nottingham Forest (1-1).

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El enfrentamiento contra el Estoril (7º) no se prevé fácil, ya que en el cuadro de las afueras de Lisboa se encuentran el tercer máximo goleador de la Liga, el marroquí Yanis Begraoui, con 18 goles, y el líder en asistencias, el ex del Almería João Carvalho, con 11.

Además, el Benfica (3º), que tiene en sus filas al volante colombiano Richard Ríos, recibirá ese mismo día al Nacional da Madeira (15º) tras un empate (1-1 ante el Casa Pia) que llevó al técnico José Mourinho a expresar públicamente su descontento con sus jugadores.

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Las 'águilas', a siete puntos del líder, se medirán a un Nacional que lucha por mantenerse en la categoría, pero que cuenta con uno de los delanteros más eficaces de la competición, el venezolano Jesús Ramírez, con 14 goles en su haber.

También en esta jornada, el Braga jugará el sábado contra el Arouca antes de poner rumbo a Sevilla para medirse al Betis en la Liga Europa, tras el empate a uno en la ida.



Partidos de la jornada 29 de la Liga Portugal:

Viernes 10 de abril

Famalicão vs. Moreirense.

Sábado 11 de abril

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AVS vs. Vitória Guimarães

Santa Clara vs. Rio Ave

Estrela da Amadora vs. Sporting.

Domingo 12 de abril

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Alverca vs. Casa Pia

Braga vs. Arouca

Benfica vs. Nacional da Madeira

Estoril vs. Porto.

Lunes 13 de abril

Tondela vs. Gil Vicente