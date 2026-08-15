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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Equipo de Gustavo Puerta inició recolección de fondos para ayudar a víctimas en Colombia

Equipo de Gustavo Puerta inició recolección de fondos para ayudar a víctimas en Colombia

A causa del reciente terremoto que sacudió a nuestro país, el Racing de Santander inició una emotiva campaña para ayudar a todos los damnificados.

Por: EFE
Actualizado: 15 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Gustavo Puerta, volante de Racing de Santander.
Gustavo Puerta, volante de Racing de Santander.
Foto: Getty Imágenes

El Real Racing Club de Santander, equipo de la Primera división del fútbol español, a través de su fundación, ha puesto en marcha una campaña de recogida de fondos para ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia, en la que el club aportará dos euros por cada euro donado a la causa.

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Los fondos recaudados irán destinados a la reconstrucción de La Victoria, municipio del departamento de Valle del Cauca, donde nació el futbolista colombiano del Racing Gustavo Puerta, según informa el club en un comunicado.

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Puerta ha animado a la sociedad a sumarse a la campaña. “Hay muchas familias que lo perdieron todo, se derrumbaron muchos edificios…, por eso animo a la gente a que apoye”, ha manifestado.

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Puerta también ha enviado “toda su fuerza al pueblo colombiano” y ha apelado a la unión para superar la situación. “Estando unidos saldremos de esta”, ha apostillado.

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Las donaciones pueden realizarse a través de un enlace en la web del Racing y, según señala el club, contarán con un certificado que permitirá acceder a una deducción fiscal de hasta el 95 por ciento.

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¡El mundo del fútbol, unido por Colombia!

El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el occidente de Colombia también generó reacciones dentro del fútbol internacional. Lamine Yamal, campeón del mundo con España, se sumó junto al artista colombiano Ryan Castro a una iniciativa para movilizar ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.

Desde el ámbito institucional, la Confederación Sudamericana de Fútbol expresó su solidaridad con Colombia y tomó medidas relacionadas con la emergencia. CONMEBOL aplazó los partidos entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, por la Copa Libertadores, y entre Independiente Santa Fe y River Plate, por la Copa Sudamericana.

La decisión respondió a las condiciones generadas por el terremoto y al respeto por las víctimas, mientras que la DIMAYOR también suspendió temporalmente compromisos del fútbol profesional colombiano, hasta el próximo miércoles 19 de agosto.

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La respuesta deportiva se extendió más allá de la suspensión de encuentros. Reportes internacionales señalaron que organizaciones vinculadas al fútbol sudamericano se incorporaron a los esfuerzos de asistencia mediante aportes económicos, equipos y recursos para la emergencia. Así, clubes, futbolistas y organismos han utilizado su alcance para acompañar las labores humanitarias en Colombia.

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