Arsenal vs. Manchester City; hora y dónde ver EN VIVO POR TV, la final de Community Shield

El fútbol inglés, con la puesta en escena de la Community Shield, la Supercopa en Inglaterra, levanta el telón competitivo este domingo, con el duelo entre el último campeón de la Premier, el Arsenal de Mikel Arteta, y el Manchester City, vencedor de la FA Cup que inicia una nueva etapa, sin Pep Guardiola en su banquillo.

¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Manchester City?

Este domingo 16 de agosto, los 'gunners' se medirán frente a los 'ciudadanos' por la gran final de la Community Shield.

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El encuentro está estipulado iniciar a las 9:00 a.m. (hopra colombiana) y tendrá la transmisión de ESPN.



Manchester City vs. Arsenal - Premier League 2025-26 Getty Images.

Las tornas han cambiado en el arranque oficial del fútbol inglés donde los 'gunners' han acaparado el dominio que en los últimos tiempos correspondía a los 'citizen'. Arteta ha devuelto a la cima al conjunto londinense que además, fue subcampeón de la Liga de Campeones.

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Con la condición de rey de la Premier, después de veintidós años de espera, arranca un nuevo proyecto 'gunner', consolidado, en un duelo aún condicionado por la falta de rodaje y con plantillas por apuntalar por parte de ambos equipos.

El Arsenal, que afronta su vigésima quinta participación en la Supercopa, que ha ganado dieciséis veces, mantiene la continuidad en sus líneas, con el noruego Martin Odegaard y Declan Rice como faros y Bruno Guimaraes y Christos Tzolis como principales refuerzos.

En pretemporada, el Arsenal goleó al Girona español aunque perdió con el Betis y con el Borussia Dortmund. Acabó sus partidos de preparación con un empate ante el Como, aunque venció en los penaltis.

Jugadores de Manchester City en un partido de pretemporada AFP

"Va a ser un partido muy exigente. El City siempre encuentra la manera de competir y tiene jugadores de mucho nivel. Tenemos que ofrecer nuestra mejor versión para aspirar al trofeo", dijo Arteta, que elogió a Guardiola, exentrenador del City.

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"Para mí es el mejor entrenador de la historia del fútbol", subrayó Arteta, que encontrará al otro lado de los banquillos al italiano Enzo Maresca, nuevo preparador de los 'sky blues', que lleva una pretemporada estupenda, al alza, sin conocer la derrota. Empató con el Inter de Milan y también ante el Atlético de Madrid.

“Para mí, personalmente, es un título”, aseguró Maresca en su rueda de prensa previa al partido. “Cuando hay un título y una final en juego, siempre intentas ganar el partido”, dijo.

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“Así que de partido amistoso nada. Es un trofeo que vamos a hacer todo lo posible por ganar, para conseguir nuestro primer título”, subrayó el italiano.

Los cara a cara recientes favorecen al Manchester City. El pasado curso ganó en la Copa de la Liga y en el último encuentro de la Premier entre ambos. Y en los cinco choques recientes entre todas las competiciones, el City acumula tres partidos ganados por uno del Arsenal, además de un empate.

Sin embargo, la última vez que jugaron en este torneo, en 2023, fue el Arsenal el que se llevó la victoria.

El Manchester United, con veintiún títulos, aunque el último hace diez años, es el que más trofeos tiene. El Arsenal es el segundo, con diecisiete, el más reciente en 2023, y el Liverpool, el tercero, con dieciséis. Después está el Everton, con nueve. El Manchester City es el quinto, con siete, el último en 2024.

Arsenal celebra en la final Champions League - Foto: AFP

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- Alineaciones probables:

Arsenal: Kepa Arrizabalaga; Ben White, Cristián Mosquera, Gabriel, Calafiori; Martin Odegaard, Bruno Guimaraes, Lewis-Skelly; Dowman, Tzolis y Gyoekeres.

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Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol, Ait Nuri; Kovacevic, Nico González; Semenyo, Foden, Doku; y Omar Marmoush.

Árbitro: Sam Barrott.

Estadio: Principality Stadium, de Cardiff.

Hora: 9:00 a.m.

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Transmisión: ESPN.

