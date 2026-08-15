Luis Díaz lideró al Bayern Múnich con golazo; listo para la temporada, tras el 3-1 contra Leipzig

Bayern Múnich venció 3-1 al Leipzig en un partido preparatorio antes del inicio de temporada en Alemania, y en la noche de este sábado uno de los protagonistas en este atractivo juego fue el colombiano Luis Díaz, quien anotó un golazo y lideró el triunfo de los bávaros.

Además del guajiro, para los dirigidos por Vincent Kompany anotaron Nathaniel Brown y Jamal Musiala. Para los visitantes descontó Brajan Gruda. En el cuadro de Baviera salieron lesionado Konrad Laime y Musiala, y hay preocupación a pocos días de arrancar la campaña 2026/27.

Al minuto 13 del encuentro disputado en el Allianz Arena, y tras un rebote de un defensor del Leipzig, la pelota le quedó servida a Luis Díaz dentro del área, quien a pesar de la fuerza con la que iba el balón, logró controlar de pecho, acomodarse y rematar al segundo palo para el 1-0 parcial.

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Al nacido en Barrancas, La Guajira, se le vio activo por la banda izquierda, aportando en defensa y estando muy activo. De hecho, fue víctima de las duras entradas de los jugadores rivales. Al final, al minuto 69 salió sustituido para que entrara el joven Wisdom Mike. Los aplausos no faltaron para el 'cafetero'.



🇨🇴⚽Golazo de Luis Díaz. El colombiano abrió el marcador en el duelo de Bayern Múnich ante RB Leipzig en un partido de pretemporada.#AMISTOSOSxWIN pic.twitter.com/xrQ1phcbs6 — Win Sports (@WinSportsTV) August 15, 2026

Con el gol de Luis Díaz se fueron al descanso, pero el Leipzig salió con actitud en la segunda parte y lograron empatar 1-1 parcialmente gracias a un golazo de Brajan Gruda, al minuto 52.

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Pero el Bayern Múnich, con los cambios que hizo Vincent Kompany volvió a tomar las riendas del compromiso en el Allianz Arena. Primero con Nathaniel Brown poniendo el 2-1 al 57' y luego Jamal Musiala, quien salió lesionado, marcó el definitivo 3-1 para los bávaros.

Ahora, para Luis Díaz y compañía se viene un último partido contra Heidenheim, el martes 18 de agosto a las 11:00 a.m. (hora colombiana), para luego enfocarse en la final de la Supercopa de Alemania contra el Borussia Dortmund, el sábado 22 de agosto (1:30 p.m.), para comenzar oficialmente la temporada. En cuanto a la Bundesliga debutarán el viernes 28 de agosto, a la 1:30 p.m. contra Sttugart.