James Rodríguez recibió noticias previo al juego de León vs. Mazatlán por Liga MX

Con el objetivo de recuperar terreno en la Liga MX tras la última caída frente a Xolos, que goleó 5-0 a León, ‘la fiera’ busca redimirse y enderezar el rumbo en un campeonato que, hasta ahora, ha sido para el olvido.

Por la décima fecha de la Liga MX, León recibirá en el Nou Camp la visita de Mazatlán. La gran novedad es la presencia de James Rodríguez, quien por problemas físicos se perdió el juego anterior, pero regresa a la titular para este encuentro.



Titular de León con James Rodríguez