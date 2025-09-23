Primeros videos de trifulca de hinchas de Lanús con policías, en medio de juego con Fluminense

Fluminense y Lanús se enfrentaron en la noche de este martes por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el inicio del segundo tiempo en el estadio Maracaná se vio retrasado por graves incidentes en las tribunas donde se ubicó el cuadro visitante, quienes sostuvieron enfrentamientos con la Policía brasileña.

Y es que en los videos que circulan en las redes sociales se observó cómo los fanáticos del 'granate' tuvieron una confrontación con las autoridades de seguridad del recinto brasileño en uno de los pasillos, cerca a los baños, que conducían precisamente al lugar en que estaban instalados los seguidores del conjunto argentino.

En los videos, la policía brasileña tomó el control de la situación con los hinchas de Lanús mostrándole los 'bolillos' e intimidándolos. Mientras que en las otras partes de la tribuna del Maracaná algunos simpatizantes se dispersaron corriendo para no quedar en medio de toda esta lamentable confrontación y hechos de violencia que vuelven a empañar un partido en medio de un certamen de la Conmebol.

Publicidad

Además, los futbolistas de Fluminense y Lanús desde el campo de juego pidieron que cesaran los enfrentamientos; se notaron muy preocupados. Incluso, unos futbolistas del 'granate' se acercaron al árbitro Jesús Valenzuela y otros al sector de esa grada para ver lo que sucedía.

Y es que este episodio volvió a recordar el sucedido hace algunas semanas atrás entre hinchas de Independiente y la U de Chile en el estadio Libertadores de América, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana donde hubo hechos de violencia dentro y fuera del recinto deportivo; personas heridas, otras detenidas y lo que ocasionó posteriormente que el rojo de Avellaneda quedara descalificado del torneo.

Publicidad

Se espera que se tomen las medidas correctivas y sanciones correspondientes por lo sucedido.

🌎🇦🇷 PROBLEMAS DE LA POLICÍA DE BRASIL CON LA HINCHDADA DE LANÚS PRESENTES EN EL MARACANÁ ANTE FLUMINENSE pic.twitter.com/SrZ1ZHTZou — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) September 24, 2025