Palmeiras vs. River Plate: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por la Copa Libertadores

Un Palmeiras embalado, y con un pie en las semifinales de la Copa Libertadores tras imponerse por 1-2 en el partido de ida de los cuartos de final, se medirá este miércoles con un River Plate que necesita elevar su nivel para inclinar la balanza a su favor. En la 'banda cruzada' fueron convocados para este decisivo juego los colombianos Juan Fernando Quintero, Miguel Borja y Kevin Castaño.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo deberán convertir al menos dos goles para avanzar a semifinales luego de salir derrotados en Buenos Aires, con tantos de Gustavo Gomes y Vitor Roque.

Mientras que River, que se mantuvo en desventaja durante gran parte del primer partido, solo pudo recortar distancia con un gol de Lucas Martínez Quarta a un minuto del pitido final. Un triunfo por la mínima de la 'banda' este miércoles llevará la definición a una tanda de penaltis, mientras que un empate clasifica al conjunto paulista.

El presente del 'verdao'

Palmeiras se impone en la serie contra River Plate. AFP

Publicidad

Palmeiras está en racha. En la Liga brasileña goleó por 4-1 a Fortaleza el sábado y en el torneo continental ha tenido un sólido desempeño.

Tras liderar el Grupo G con un puntaje perfecto, goleó por 0-4 a Universitario en su casa en octavos de final. No en vano el 'verdao' ha alzado en tres oportunidades la Copa Libertadores (1999, 2020 y 2021) y espera completar el 'tetra' este año.

Publicidad

El técnico portugués Abel Ferreira contará prácticamente con todos sus principales titulares, a los cuales reservó en la última jornada del Brasileirao.

La ofensiva se presume que estará liderada nuevamente por el uruguayo Joaquín Piquerez, Vitor Roque y el argentino Juan Manuel 'Flaco' López. El que seguirá fuera de la cancha será el delantero Paulinho, tras la cirugía que tuvo que realizarse luego del Mundial de Clubes, mientras que Khellven aún es duda, pues se recupera de un trauma en el pie derecho.



¿Cómo llega River Plate para enfrentar a Palmeiras?

River Plate, por su parte, llega presionado tras caer 2-0 ante Atlético Tucumán en el Campeonato argentino.

El equipo lideró el Grupo B con tres victorias y tres empates, y se clasificó a cuartos de la Copa Libertadores tras eliminar a Libertad en los penaltis.

River Plate está abajo en la serie con Palmeiras en la Copa Libertadores. AFP

Para el encuentro con Palmeiras, Gallardo no contará con Sebastián Driussi, Maximiliano Meza, Germán Pezzella y Giorgio Costantini, todos lesionados.

Publicidad

Giuliano Galoppo, en cambio, regresa tras suspensión y Lautaro Rivero, que tenía una molestia en el gemelo, estará disponible.



Palmeiras vs. River Plate: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por Copa Libertadores

Así las cosas, este compromiso se podrá ver este miércoles EN VIVO por TV por la señal de Espn y vía ONLINE por Disney+ Premium , a partir de las 7:30 de la noche, en horario de Colombia. Además, en este portal podrá encontrar las jugadas virales, golazos y demás que tengan que ver con Juan Fernando Quintero, Miguel Borja y Kevin Castaño, igualmente la crónica del compromiso y reacciones.

Alineaciones probables:

Publicidad

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Felipe Anderson; Juan Manuel 'Flaco' López y Vitor Roque.

Entrenador: Abel Ferreira

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero, Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

Entrenador: Marcelo Gallardo

Árbitro: el uruguayo Andrés Matonte y su compatriota Christian Ferreyra en el VAR.

Estadio: Allianz Parque de Sao Paulo.