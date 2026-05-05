"La Selección Colombia podría ser una de las grandes decepciones en el Mundial 2026"

Arrancó el mes de mayo y desde ya hay en nuestro país aroma de Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, gracias a la participación de la Selección Colombia, que quedó ubicada en el grupo K junto a sus similares de Uzbekistán, RD del Congo y Portugal, de Cristiano Ronaldo, a lo que los dirigidos por Néstor Lorenzo se enfrentarán el 17, 23 y 27 de junio, respectivamente.

Tanto en los medios de nuestro país, como a nivel internacional, se vienen presentando comentarios y análisis de voces expertas. Y con ese panorama, en las últimas horas se dio una opinión desde Argentina, que involucró al seleccionado colombiano.

Esteban 'Bichi' Fuertes, exdelantero de clubes de su país como Independiente, River Plate y Colón de Santa Fe y U. Católica de Chile, entre otros, eligió a los equipos nacionales que ve como posibles decepciones en la Copa del Mundo, que arrancará el 11 de junio. Así en una corta dinámica de redes con Anto Panetta, el argentino aseguró que “me encantaría una decepción de España, que todo el mundo la da como candidata. Portugal y creo que también puede ser una gran decepción Colombia”.

Hinchas de la Selección Colombia AFP

De inmediato, llegaron algunos comentarios, en los que algunos usuarios de la red social 'X' aseguraron que la Selección Colombia no es candidata en la Copa del Mundo y que en otras ocasiones, también ha sido inferior a las expectativas, como sucedió en USA 94. Otros más le tiraron a Fuertes e indagaron por su importancia en el fútbol.



🏓🇦🇷 PING PONG MUNDIALISTA CON EL BICHI FUERTES



🔥 El Bichi se animó a contestar un ping pong de preguntas mundialistas, con varias sorpresas en sus respuestas.



🎤 @anntopanetta pic.twitter.com/OWK6bBozTu — Marketing Registrado (@MktRegistrado) May 5, 2026

Publicidad

¿Quién es 'Bichi' Fuertes?

Esteban el ‘Bichi’ Fuertes es recordado como uno de los delanteros más implacables y longevos del fútbol argentino, consolidándose como la máxima leyenda de Colón de Santa Fe. En el conjunto "Sabalero", Fuertes no solo es el máximo goleador histórico con más de 140 anotaciones, sino también el jugador con más presencias, convirtiéndose en el símbolo absoluto de la institución a través de sus cuatro etapas en el club. Su estilo se caracterizaba por un olfato goleador privilegiado, una notable capacidad para aguantar el balón de espaldas y un potente remate que lo mantuvo vigente en la élite hasta casi los 40 años.

Publicidad

Más allá de su idilio con Santa Fe, su carrera fue un extenso recorrido que incluyó pasos por los grandes de Argentina como River Plate —donde se consagró campeón del Clausura 2003—, Independiente y Racing. Su capacidad goleadora también lo llevó al fútbol europeo, vistiendo las camisetas del Derby County en Inglaterra y el Lens en Francia, además de experiencias en Chile con la Universidad Católica y en Bolivia. Un hito singular en su trayectoria ocurrió en 2009 cuando, a los 36 años, recibió el llamado de Diego Maradona para debutar en la Selección Argentina, convirtiéndose en el futbolista de mayor edad en debutar con la "Albiceleste" en aquel momento, un premio justo a su incombustible vigencia frente al arco.

