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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "La Selección Colombia podría ser una de las grandes decepciones en el Mundial 2026"

"La Selección Colombia podría ser una de las grandes decepciones en el Mundial 2026"

A semanas del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, desde territorio argentino se presentó una particular de un antiguo delantero de gran trayectoria internacional.

Por: Laura Bustos
Actualizado: 5 de may, 2026
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La formación titular de la Selección Colombia vs. Francia, en duelo de preparación.
La formación titular de la Selección Colombia vs. Francia, en duelo de preparación.
Foto: Federación Colombiana de Fútbol

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