Escandalosas palabras de Efraín Juárez luego de durísima patada a Kevin Mier; "dejen de joder"

Entre los jugadores colombianos que están en plena actividad en el fútbol internacional, la nota negativa se presentó con Kevin Mier, quien sufrió una dura patada en el partido entre Cruz Azul, su equipo, y Pumas, que salió ganador 3-2, de parte de Adalberto Carrasquilla. Por ese acto del rival en su contra, el arquero santantandereano tuvo que ser reemplazado de inmediato.

Imágenes que comenzaron a aparecer en las redes sociales evidenciaron el malestar de Mier, quien se tuvo que ir del escenario deportivo soportándose por muletas y en el seno del cuadro cementero las expectativas por conocer el alcance de la lesión son altas.

Con ese panorama, en las últimas horas se armó una polémica en territorio mexicano con el colombiano como foco de atención y en la orilla de Pumas el que salió con palabras controversiales fue el entrenador Efraín Juárez, un viejo conocido del balompié de nuestro país por su paso por el banquillo de Atlético Nacional.

“Nosotros tendríamos que pedir la inhabilitación de Paradela. Mi equipo nunca se ha mostrado mala leche. Es futbol. Dejen de joder. Pumas no es un equipo que sea como lo quieren hacer ver, en eso hay que ser claros", expresó Juárez, quien de esa manera dejó su postura y de inmediato llegaron una serie de comentarios a favor y en contra tras lo sucedido en la acción de Carrasquilla.

La federación no puede permitir que uno de sus equipos grandes se quede fuera de liguilla, pierden negocio.



Lo que le acaban de hacer a Kevin Mier es roja aquí, en China y en Afganistan.



LE ESTAN ROBANDO A CRUZ AZUL. pic.twitter.com/XvLLdRnGB1 — Fan Azul 💙 (@SoyFanAzul) November 9, 2025

En la transmisión oficial del compromiso, se nota cómo Carrasquilla se lanzó con los tacos arriba impactando la canilla a Mier, quien no se pudo reponer, tras recibir la atención médica del equipo de Cruz Azul.

Ahora se espera que este domingo se le puedan hacer los demás chequeos del caso a Kevin Mier y establecer qué lesión tiene, adicional de los tiempos de incapacidad y si tiene que encarar alguna intervención quirúrgica.

Aunque no apareció en el listado de convocados para los partidos de fogueo de la Selección Colombia frente a Nueva Zelanda y Australia, del 15 y 18 de noviembre próximos, respectivamente; el guardameta es parte del proceso de Néstor Lorenzo, por lo que se han encendido las alarmas, a la espera de noticias confirmadas.