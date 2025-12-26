Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Díber Cambindo, presentado como un monstruo en León de México; “escucharás sus gritos”

Díber Cambindo, presentado como un monstruo en León de México; “escucharás sus gritos”

Se trata de un video de terror con el que el equipo ‘azteca’ oficializó la llegada del delantero colombiano, que viene de ser goleador en el Necaxa, escuadra del mismo país.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 26 de dic, 2025
Comparta en:
Díber Cambindo, presentado como un monstruo en el Club León de México.jpg
Díber Cambindo, presentado como un monstruo en México.
Imagen: Club León.

Publicidad

Publicidad

Publicidad