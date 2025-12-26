Díber Cambindo, presentado como un monstruo en León de México; “escucharás sus gritos”

El atacante caucano Díber Cambindo ya es nuevo jugador del Club León, que lo presentó en un particular video junto al también delantero argentino Nicolás Vallejo, procedente del Liverpool de Uruguay.

Ambos protagonizaron una singular pieza audiovisual con temática de terror en la que se le dice a la afición lo que se debe esperar del par de incorporaciones: “Uno te quitará el aliento, el otro te quitará el miedo”.

En la grabación, Vallejo aparece interpretando el papel del doctor Frankestein dándole vida a Cambindo, que se ve como un monstruo que se levanta de una camilla en la que está conectado y de la sale hacia el estadio 'Nou Camp' de León.

Lo particular es la descripción que se hace del colombiano: “Los monstruos no nacen, se crean… Escucharás sus gritos en cada lugar de la cancha… No mires atrás, su historia apenas comienza”.



𝓛𝓞𝓢 𝓜𝓞𝓝𝓢𝓣𝓡𝓤𝓞𝓢 𝓓𝓔𝓛 𝓖𝓞𝓛 🧟‍♂️⚽️



Uno te quitará el aliento, el otro, te quitará el miedo: son atacantes bestiales.



Bienvenidos a la temible Guarida del León. 🦁 pic.twitter.com/tVfO64ce6s — Club León (@clubleonfc) December 26, 2025

Publicidad

De esta manera los creativos del club del Guanajuato esperan que la hinchada abra sus brazos al par de incorporaciones, con las que esperan borrar la campaña del segundo semestre de 2025, en el que ocuparon la penúltima casilla de la tabla.



Díber Cambindo, nuevo jugador del Club León

El delantero de 29 años de edad empezó su carrera profesional en Unión San Felipe de Chile, posteriormente pasó al fútbol colombiano, donde defendió las camisetas de Deportes Quindío, América de Cali e Independiente Medellín.

Luego partió al balompié mexicano, en el que actuó para Cruz Azul y Necaxa, siendo este último elenco en el que más rindió internacionalmente con 32 goles en 68 partidos.

Publicidad

Fue así como después de varias ofertas, el caucano finalmente terminó fichando por el cuadro ‘esmeralda’, al que irá para ocupar el lugar de ídolo que dejó el también ‘cafetero’ James Rodríguez, que duró un año en esa institución, donde fue apreciado pese a no ganar títulos.