Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Español del Arsenal ahora sí quiere jugar por Colombia: un dilema para Néstor Lorenzo

Español del Arsenal ahora sí quiere jugar por Colombia: un dilema para Néstor Lorenzo

Mientras la ‘tricolor’ se prepara para los partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, desde Inglaterra surgen rumores de un giro total en el caso de Cristhian Mosquera.

Por: Javier García
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
Cristhian Mosquera, defensor colombo-español al servicio del Arsenal
Cristhian Mosquera, defensor colombo-español al servicio del Arsenal
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad