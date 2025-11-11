Español del Arsenal ahora sí quiere jugar por Colombia: un dilema para Néstor Lorenzo

En pleno proceso de preparación para la Copa del Mundo de 2026, la Selección Colombia continúa mirando al futuro y analizando nuevas opciones para fortalecer su plantilla. Mientras el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se alista para enfrentar a Nueva Zelanda y Australia el 15 y 18 de noviembre en Estados Unidos, uno de los temas que más ha dado de qué hablar en las últimas semanas es el posible cambio de selección de Cristhian Mosquera.

El joven defensor central, de ascendencia colombiana, ha sido una de las grandes promesas del fútbol europeo. Nacido en Alicante, España, de padres colombianos, Mosquera ha desarrollado toda su carrera en el país ibérico. Tras destacarse en las divisiones menores del Valencia, dio el salto a la Premier League, donde actualmente milita con el Arsenal de Inglaterra.

Durante su formación, el futbolista optó por representar a España, llegando incluso a ser capitán de la selección Sub-21, con la que ha tenido destacadas actuaciones. Sin embargo, pese a su proyección, Luis de la Fuente, técnico de la selección absoluta española, aún no le ha dado la oportunidad de debutar con el equipo mayor, algo que empieza a impacientar al defensor.



¿Cristhian Mosquera pierde la paciencia con España?

Cristhian Mosquera, zaguero central del Arsenal AFP

De acuerdo con información proveniente desde Inglaterra, Mosquera estaría evaluando seriamente la posibilidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia, aprovechando que aún no ha jugado un partido oficial con la absoluta española. Según el periodista Gooner Chris, el zaguero se encuentra en el radar de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que vería en él una apuesta a futuro para reforzar la zona defensiva.

“Cristhian Mosquera parece estar en camino de salida de España y está cerca de cambiar de selección internacional antes del Mundial del próximo verano, después de que el seleccionador español, Luis de la Fuente, lo dejara fuera de su convocatoria nuevamente. Mosquera puede jugar para Colombia gracias a sus padres, ¡y la nación sudamericana espera tentarlo con un puesto garantizado en la convocatoria para la Copa del Mundo del próximo año!”, escribió el comunicador en su cuenta de X.

🇨🇴 Cristhian Mosquera looks to be on his way out of Spain and is close to switching international allegiances ahead of next summer’s World Cup after Spain coach Luis de la Fuente left him out of his squad again.



— Gooner Chris (@ArsenalN7) November 10, 2025

El interés de Colombia por Mosquera no sorprende, ya que Néstor Lorenzo ha mostrado apertura para incorporar nuevos talentos de ascendencia colombiana que brillan en el exterior. Sin embargo, el técnico argentino tendría una difícil decisión, pues en esa posición ya cuenta con nombres consolidados como Carlos Cuesta, Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Jhon Lucumí.

Como antecedente reciente, España convocó hace pocos días a Dilan Zárate, mediocampista nacido en Cartagena, pero con doble nacionalidad, que actualmente juega en el Inter de Milán y fue citado por la Sub-19. Su caso refleja la constante disputa deportiva entre ambas federaciones por los jugadores con raíces compartidas.