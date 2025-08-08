Estrella del Manchester City le dijo "no" a jugar con Jhon Durán y Fenerbahçe

Fenerbahçe no se conforma con la reciente incorporación de Jhon Durán y ya está en la búsqueda de otra figura de talla mundial para reforzar su plantilla. El objetivo es claro: competir con fuerza tanto en la liga turca como en su intento de acceder a la fase de grupos de la Champions League.

Uno de los grandes retos del club turco esta temporada es romper la hegemonía del Galatasaray de los colombianos Carlos Cuesta y Dávinson Sánchez, que son vigentes campeones de liga y copa. Para eso, los 'canarios amarillos' buscan construir un plantel amplio, competitivo y con experiencia internacional que le permita alcanzar dichos objetivos.

En los últimos días, medios británicos daban casi por hecha la salida de Jack Grealish del Manchester City, y Fenerbahçe aparecía como uno de los destinos más probables. Sin embargo, recientemente se conoció la respuesta del futbolista inglés, la cual no fue nada alentadora para el club de Estambul.

Según el periódico británico 'Daily Mail', Grealish no está considerando un traspaso al Fenerbahçe, ya que el jugador, está esperando la oferta del Everton, no piensa abandonar Inglaterra en esta etapa de su carrera.

Publicidad

"El Fenerbahce, dirigido por el exentrenador del Manchester United José Mourinho, no logró tentar a Grealish. El Everton ha iniciado conversaciones con el Manchester City por Jack Grealish, mientras que el Fenerbahce ha recibido un duro golpe con una ambiciosa oferta para fichar al internacional inglés", se leyó en el diario inglés.

Jack Grealish AFP

Tras esta información, el cuadro en donde juega Jhon Durán deberá continuar buscando su refuerzo de alto calibre de urgencia, teniendo en cuenta que ya jugó el partido de ida de la tercera fase de Champions League frente a Feyenoord, juego que cayó por la mínima diferencia, y necesita darle vuelta al marcador en la vuelta, si quieren continuar con el sueño de acceder a fase de grupos del certamen.



¿Cuándo vuelve a jugar Jhon Durán y Fenerbahçe?

Los dirigidos por José Mourinho tendrán una larga semana de recuperación tras el juego de 'Champions', ya que el próximo será enfrentando justamente en la vuelta a Feyenoord el día martes 12 de agosto en el Şükrü Saracoğlu Stadyumu, casa de Fenerbahçe. Este juego iniciará a las 12:00 de la tarde (hora de Colombia). Partido que podrá tener todos los detalles a la mano en vivo en la web de GolCaracol.com.