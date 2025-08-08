Linda Caicedo vuelve a ser protagonista con Real Madrid; esta vez junto a Bellingham y otras figuras

Tras su participación con la Selección Colombia Femenina en la Copa América, Linda Caicedo disfruta de unos días de descanso antes de reincorporarse al Real Madrid. Sin embargo, incluso en pausa, volvió a ser protagonista gracias a una nueva noticia compartida por las redes oficiales del club.

La colombiana, recientemente nominada al Trofeo Kopa —el Balón de Oro para jugadores menores de 21 años—, volvió a ser tendencia luego de aparecer en la presentación de la tercera equipación del Real Madrid para la temporada 2025/26. Al igual que en los lanzamientos anteriores (uniformes de local y visitante), la colombiana fue una de las jugadoras elegidas para mostrar la nueva prenda.

Además de posar junto a sus compañeras Athenea del Castillo y Naomie Feller, Linda compartió protagonismo con estrellas del equipo masculino como Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Thibaut Courtois y Antonio Rüdiger, consolidándose como una de las figuras representativas del club blanco.



¿Cuánto cuesta la nueva camiseta del Real Madrid?

Pese a que es la tercera equipación del 'merengue', tiene el mismo precio al de la prenda de local y visitante que se oficializaron hace algunas semanas, donde las tres ya se encuentran disponibles en la web de 'Adidas' para un valor en pesos colombianos de 429.950 pesos en versión aficionado, y en versión jugador un valor de 599.950 pesos.

Se espera que la colombiana pueda incorporarse en los próximos días a sus demás compañeras en el Real Madrid, donde iniciarán desde este domingo 17 de agosto sus juegos de pretemporada frente a Unión Berlín, y luego se enfrentará a Bayern Múnich el jueves 21 del mismo mes.



La historia de Linda Caicedo, de Cali hasta el Real Madrid

Nacida el 22 de febrero de 2005, la niña, con solo cinco años, se mostró inexpresiva, no sonrió, no abrió la boca en tono de sorpresa y rechazó una muñeca como regalo de sus padres. "Yo quiero una pelota y unos guayos (botas), papi", fue la respuesta de la pequeña Caicedo a su progenitor, Mauro, según relató él en una entrevista con la FIFA.

Desde aquel día, Caicedo no paró de darle patadas al balón en cualquier rincón, hasta que un tiempo después se unió a Real Juanchito, una escuela de fútbol pública que dependía de la municipalidad, en Candelaria, una zona rural de Bogotá, que usaba una cancha de tierra donde jugaba partidos contra otros clubes de la zona.

Linda era la única chica en un equipo masculino, pero en el que nada más verla jugar notaron que tenía algo especial.

Vivía en una calle de tierra en la que cuando no estaba en la escuela o en Real Juanchito, montaba dos porterías con piedras y jugaba a la pelota con sus vecinos.

Linda Caicedo le dio el triunfo al Real Madrid femenino contra Granada por la Liga F. AFP

Tenía como ídolos a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, pero su preferido era Neymar. Con el primer sueldo que ganó como jugadora profesional, se compró una televisión, en la que grababa los partidos y repetía las jugadas del brasileño una y otra vez para copiarle los gestos.

"Yo, cuando sea profesional, te voy a sacar de esa cocina donde trabajas para ese poco de personas a los que le vendes almuerzo. Con estas piernas que dios me dio... este va a ser el motor para darles a ustedes una mejor vida", comentó Mauro en referencia a la ambición de su hija.