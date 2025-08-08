Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
FALCAO GARCÍA
HINCHA MUERTO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo vuelve a ser protagonista con Real Madrid; esta vez junto a Bellingham y otras figuras

Linda Caicedo vuelve a ser protagonista con Real Madrid; esta vez junto a Bellingham y otras figuras

La colombiana, rostro importante del Real Madrid Femenino, fue protagonista una vez más, tras aparecer junto a varias figuras, en un nuevo anuncio del club 'merengue'.