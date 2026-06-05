"Estrella mundial"; así ven a Luis Javier Suárez en club europeo que lo tiene visto

La gran temporada de Luis Javier Suárez en el fútbol portugués ya empieza a dar sus frutos, a puertas de que se abra un nuevo mercado de fichajes, en el que, es muy probable que salga del Sporting Lisboa, por los varios pretendientes que empieza a acumular en el ‘viejo continente’.

Y justamente, con la mente puesta en lo que será la siguiente ventana de traspasos, en Europa hay un equipo que ya sueña con el fichaje del futbolista colombiano, quien ya habría tenido primeros acercamientos para poder finiquitar su llegada, una vez culmine la Copa del Mundo.

Se trata del Fenerbahce de Turquía, cuadro que, para la siguiente temporada, tiene como objetivo hacerle frente al dominio de los últimos años por parte del Galatasaray, y la manera más clara de lograr esto es traer una “estrella mundial”, del nivel del atacante ‘cafetero’; así como lo manifestó el candidato a la presidencia del club, Hakan Safi.

Luis Javier Suárez celebra su gol con Sporting Lisboa vs. Torreense, por la final de la Copa Portugal Getty Images

"Para seguir este camino, dijimos: 'Necesitamos una estrella mundial'. Un buen partido se juega con buenos jugadores y los buenos jugadores se compran con dinero. Yo me reuní con Luis Suárez dos veces; es un goleador, un gran profesional. También me reuní y hablé con su esposa, las estadísticas hablan por sí solas. Él es un máximo goleador", indicó de entrada el candidato a la presidencia de Fenerbahce, que ha utilizado al colombiano como su catapulta principal para convertirse en el máximo dirigente del equipo.



Y es que, en caso de ganar las elecciones para la presidencia; sería casi que un hecho la llegada de Suárez al club, teniendo en cuenta que hay charlas y negociaciones avanzadas, para que el ‘cafetero’ se convierta en la principal figura de este equipo, urgido de títulos y protagonismo a nivel local.

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“Los números son increíbles, Luis Javier Suárez marca goles como si fueran cacahuetes. Es muy dinámico y el jugador ideal para nuestro equipo, para un estilo de fútbol ofensivo y agresivo. El fútbol ofensivo siempre ha sido parte del ADN del Fenerbahce, por eso este jugador es ideal. Quiere ser campeón, quiere triunfar, quiere ser el máximo goleador y hacer historia en el Fenerbahce. Esperamos seguir con más fichajes como este", sentenció Hakan Safi, ante varios de los medios locales.

Luis Javier Suárez celebra gol con Sporting Lisboa - Foto: Sporting Lisboa

Lo cierto, es que parece complejo el panorama para Sporting Lisboa, de cara a lo que será el nuevo mercado de fichajes. Es muy probable que el colombiano no continúe. Sin embargo, todo dependerá también de su actuación en el Mundial 2026.