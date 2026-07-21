Luka Modric ya tendría definido cuándo sería su último partido con la Selección de Croacia

El croata Luka Modric podría disputar el próximo martes 6 de octubre, su último partido con la Selección de Croacia, en el encuentro de la Liga de Naciones frente a la más reciente campeona del mundo, la Selección de España en Split, según adelantó este martes la prensa italiana.

El futbolista, de 40 años, quien hizo parte del 'conjunto meregue' durante 13 temporadas, ya habría comunicado su decisión de dejar la selección al seleccionador croata, Slaven Bilic, por lo que el duelo ante la 'Roja' marcaría el cierre de su trayectoria internacional.

Según la información difundida, Modric quiere centrar todos sus esfuerzos en el Milan durante la temporada 2026-2027 y poner fin a su carrera con el conjunto italiano en lo que sería su último curso como futbolista. Así mismo, el Milan tendría todo preparado para anunciar la renovación del contrato del centrocampista por una temporada más, a falta de la oficialidad.

Una vez formalizada su continuidad, Luka Modric se incorporará a la gira de pretemporada del equipo italiano en Australia, donde se unirá al resto de la plantilla para preparar la nueva campaña. Modric llegó al Milan en el verano de 2025 para reforzar el proyecto de Massimiliano Allegri, que fue destituido tras quedar fuera de la Champions League, y firmó un contrato hasta junio de 2026, con opción de ampliar una temporada más.



Luka Modric, en su debut por liga con el Milan AFP

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En su primera campaña se consolidó como una pieza clave del centro del campo por su veteranía y podría seguir siéndolo en el conjunto que dirige ahora el portugués Rúben Amorim. Capitán y gran referente de Croacia, Modric ha liderado la etapa más brillante de la historia de su selección, con el subcampeonato del Mundial de 2018, el tercer puesto en 2022 y la final de la Liga de Naciones de 2023.

¿Cómo ha sido el paso de Luka Modric en su carrera como futbolista?

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El croata estuvo la mayor parte del tiempo en el Real Madrid. Donde estuvo en el 'conjunto blanco' durante 13 temporadas. Inicio en el equipo en el 2012 y se marchó al finalizar la temporada en 2025. El equipo logró conquistar 6 Champions League, 4 Ligas de España, 2 Copas del Rey 5 Supercopas de Europa, 5 Mundiales de Clubes y 5 Supercopas de España